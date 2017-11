Victoria.- La empresa Misión SA accedió a la concesión del área galpones ubicada en el Puerto local. Hace un año comenzaron las tareas, removiendo material y retirando chapas de dos de las estructuras, pero hace varios meses que la obra está paralizada.

El presidente de Misión SA, Gustavo Monges, explicó a nuestro medio que después que reencausaron el proyecto, que venía de la gestión anterior y hubo objeciones por parte de la actual administración, existía el compromiso de parte del municipio de entregar el predio libre de ocupantes en junio del 2016.

Tomaron posesión, aunque hicieron constar mediante escribano público que el último galpón, donde se encontraba la arenera y el negocio gastronómico (El Canoero), los ocupantes no se habían retirado del lugar (siguen en el predio en la actualidad). “Las autoridades municipales se comprometieron liberar el inmueble en diciembre del 2016”. En consecuencia, se acordó que podrían trabajar en los otros sectores pero no en estos dos lugares, y comenzaron a desguazar los dos primeros galpones ubicados en el lado sur, pero a fin del año pasado todo seguía igual y los ocupantes no se habían retirado.

Ante esta realidad hicieron una presentación patrocinados por un abogado de Rosario, solicitando que se certificaran los trabajos realizados y la fecha en la que desocuparían los lugares mencionados. La preocupación –según Monges– era la de dejar constancia de estos inconvenientes, porque en marzo del 2017 tendrían que haber comenzado las tareas en el primero de los galpones, donde está la arenera, y trabajar en el playón.

Próximos pasos

En diálogo con Paralelo 32, Monges aseguró que se han encaminado las gestiones, han mantenido reuniones con las autoridades locales y le han confirmado que llegaron a un acuerdo con la arenera y El Canoero se trasladará antes de fin de año.

Presentaron una modificación de los plazos contractuales y están a la espera de la aprobación por parte del municipio. Han llegado a un acuerdo y esta semana comenzaron con trabajos en Vieja Estación.

“Nosotros planteamos una inversión importante y no podemos comenzar un plan de obras si no tenemos la totalidad del inmueble a nuestra disposición”.

Proyecto

Plazo 30 años

Canon 3.000 pesos mensuales (ajustables)

Monto de inversión 25.000.630 pesos

581.267 pesos (aporta la concesionaria para restaurar la Vieja Estación)

45 m2 tendrá el local que cederá sin cargo la concesionaria al municipio

Misión SA podrá alquilar locales y subcontratar servicios de terceros.

El plazo de obra se estipuló en 3 años pero con estas complicaciones se extenderá por un tiempo similar a las postergaciones que se suscitaron.

Municipalidad

Sobre el tema hemos consultado también al Asesor Letrado Cristian Maiocco, quien explicó que se ha llegado a un acuerdo con la arenera, que se trasladaría a un predio ubicado al sur del ex Camping Municipal. Desde la comuna sostienen que esta explotación, al igual que otra similar del mismo mineral que se encuentra en las inmediaciones de la Planta de Asfalto, tendrá que trasladarse porque está en zonas de interés turístico.

Confirmó que han mantenido varios encuentros con la gente de La Misión y acordaron que, hasta que se libere completamente el inmueble, comenzarían con trabajos de restauración en la Vieja Estación, en coincidencia con lo adelantado por Monges a nuestro medio, y después seguirían con otros los otros sectores.