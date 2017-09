Victoria.- El gobernador Gustavo Bordet estuvo el jueves 28 de septiembre visitando las obras de la Escuela Laprida y entregando subsidios a entidades deportivas. En conferencia de prensa abordó varios temas relacionados a la provincia y algunos referidos a nuestra ciudad.

Con respecto a la obra pública –consulta de nuestro Semanario- consideró que el balance es positivo a pesar de la demanda que tiene la provincia. Muchas son financiadas por la Nación y otras por administración de la provincia gracias a que lograron una disminución del déficit del 40 %, lo que a su criterio representa un avance importante. También muchos trabajos lo realizaron con los municipios, especialmente el último crédito que tomó el Estado provincial que será derivado a estos últimos para maquinarias y obras públicas en general (a nuestra ciudad 18 millones de pesos). “También tenemos convenios con comunas, como en el caso de Victoria, que aportamos para una obra importante de extensión de gas y el ambicioso proyecto para dotar del servicio al parque industrial y termas. Gas Nea ha dado la factibilidad técnica, esperamos que si todo va bien, a fin de año estemos firmando la adjudicación de la obra. Tenemos con Maiocco el compromiso para financiar la cuenca de calle Ezpeleta, que está en la etapa administrativa y en poco tiempo se llamará a licitación”.

Con respecto a la energía, consideró que no se puede recibir menos de lo que aportamos. Las provincias petroleras tienen retornos de regalías en cambio desde la represa (Salto Grande), se genera electricidad en el marco de un recurso natural que pertenece a las provincias, como lo establece la Constitución Nacional, y no tenemos ningún beneficio. “Pedimos que se tenga un tratamiento igualitario para tener una energía más barata”.

Jubilaciones

Paralelo 32 consultó al mandatario sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones de la provincia, que actualmente registra un déficit importante y la Nación exige ajustes. Al respecto Bordet explicó que si hubiera un trato igualitario con las provincias que transfirieron los entes previsionales a la Nación, la entidad provincial no solamente no tendría déficit sino que lograría un superávit superior a los 340 millones de pesos. Lo que solicitan es que se reconozca ese desfase económico, que representa lo mismo que aportan a las provincias que nacionalizaron sus Cajas. Además se cumple con el pago del 82 % móvil, que inclusive está incorporado a la Constitución Provincial y para modificar habría que reformar la Carta Magna. “La discusión se centra en que debemos tener un mecanismo compensatorio, porque ese déficit es de un 60 % y solo recibimos un 18 %”.

Fondos

Los Fondos Coparticipables que se distribuyen por ley han tenido modificaciones y la provincia de Buenos Aires reclama el Fondo del Conurbano, que en un complejo mecanismo técnico se saca del Impuesto a las Ganancias. Ante la requisitoria de Paralelo 32, explicó que los bonaerenses realizaron el reclamo ante la Corte Suprema. Ayer (por el miércoles) nuestra provincia fue la primera en responder en tiempo y forma a través del Fiscal de Estado sobre los argumentos para que no se implemente.

“Nosotros planteamos que este tema no debe ser derivado a la justicia sino que debe resolverse desde la político, o en su defecto en el Congreso Nacional, donde se discuten los temas tributarios. Nosotros no decimos que no le corresponde a Buenos Aires sino que este reclamo no se puede resolver a costa de lo que le corresponde a cada provincia, en nuestro caso ese monto alcanza los 3.600 millones de pesos anuales. De suceder esto pondría a Entre Ríos en una situación de quebranto, porque se complicaría el pago de sueldos, no alcanzaría para asistir la salud y el gasto operativo del Estado”.

A criterio de Bordet se debe lograr por consenso un nuevo régimen de coparticipación, que obviamente no es fácil, porque se deben poner de acuerdo todas las provincias. La norma del 94 establece además que, para que entre en vigencia, debe ser aprobado por las legislaturas de cada provincia y es un tema donde unos pueden ganar y otros perder, lo que representa una complicación, pero valoró que se pueda dar este tipo de discusión.

Recorrida

El gobernador con su comitiva recorrió la obra de ampliación, refacción y puesta en valor de la escuela Nº 1 Francisco Narciso Laprida, en la que se han invertido más de 22 millones de pesos, y encabezó un acto de entrega de aportes por un total de 694 mil pesos, en el club 25 de Mayo.

La obra, que tiene un avance del 95%, beneficiará a más de 700 alumnos de nivel inicial y primario, e incluye la restauración y puesta en valor del edificio completo, inaugurado en 1914, constituyendo un patrimonio de la ciudad.

Las tareas abarcan aproximadamente 1.490 metros cuadrados cubiertos y 170 metros descubiertos, trabajos de reparación de cubiertas, instalación sanitaria, instalación eléctrica, accesibilidad, biblioteca nueva, comedor nuevo y aulas de jardín nuevas.

Estuvieron acompañando el gobernador, la Ministra de Desarrollo Social María Laura Stratta, el senador Roque Ferrari, el Vice Intendente Alcides Risso, concejales y funcionarios municipales.

También participó del evento el Intendente Domingo Maiocco, quien junto mandatario agradeció la visita y con respecto a la obra de la Escuela N°1 señaló que fue importante, porque “ha tenido la posibilidad de ver el avance de los trabajos y lo que está faltando, y con un poquito más de esfuerzo pronto estará terminada”. Agregó asimismo que “cada vez que nos visita (el gobernador) tenemos la suerte de que nos acerque cosas para el beneficio de la comunidad”.

Entrega de aportes

Posteriormente, en la mencionada institución el gobernador participó de la entrega de aportes a entidades deportivas, deportistas y asociaciones de bien público.

La Ministra de Desarrollo Social, de quien depende la cartera de Deportes, señaló: “hoy entregamos aportes a entidades deportivas, a deportistas, a instituciones de la cultura, y a los bomberos voluntarios, una entidad muy importante para nuestra comunidad. A las organizaciones les digo que tienen siempre nuestro compromiso de seguir trabajando y acompañándolos, de continuar diseñando políticas públicas que fortalezcan lo que hacen”.

Recibieron aportes

Club 25 de Mayo – $ 300.000

Club de Pescadores $ 40.000

Club San Benito $ 50.000

Bomberos Voluntarios $ 120.000

Agrupación Cultural Victoria $ 40.000

Además los deportistas Valentino Brassesco, Felipe Calleja, Grupo Asociativo Cultura en Movimiento, Grupo Asociativo Avanzando Juntos, Taller Deportivo Recreativo, Escuela Municipal de Box, Proyecto Verde Salud, Proyecto Escuela Comunitaria Artes Marciales, Proyecto Fly.

En total se entregaron 694.000 pesos en concepto de aportes. En todos los casos los mismos se otorgaron en base a programas o proyecto presentados y aprobados por las carteras respectivas del gobierno de la provincia.