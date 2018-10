Nogoyá.- Guillermina tiene 7 años y nació no vidente debido a una complicación durante el embarazo de su madre. Un tratamiento en China podría cambiar su realidad pero necesita recaudar cincuenta mil dólares para acceder al tratamiento. Sus padres hicieron una carta que cuenta en primera persona su historia. La bola de a solidaridad ya se echó a rodar.

El caso se conoció primero en Nogoyá a través del perfil en Facebook “Juntos por Guillermina”, allí se cuenta quiénes es esta familia que apela a la solidaridad no solo de los nogoyaenses y entrerrianos. La noticia se difundió rápidamente y ya es parte de los principales portales de la provincia.

La carta

Está es la emotiva publicación donde se conoce la historia de Guillermina.

Hola amigos! Para quienes no me conocen me llamo Guillermina Noemi Barcos Kapp, mi mama es Priscila Luciana Kapp y mi papa es Gustavo Barcos, y mi hermanito Benicio tiene un año de edad, yo tengo 7 años de edad, nací prematura, de urgencia, por problemas de presión alta que sufrió mi mama cuando yo tenía ocho meses en su vientre, el día 4 de diciembre del año 2010, en la Clínica Parque de la ciudad de Crespo, vivo en esta hermosa ciudad de Nogoyá, Entre Ríos y curso 2do. Grado “A” del Colegio Nuestra Señora del Huerto, a raíz de las complicaciones del parto, yo nací no vidente, tras realizarme muchos estudios en diferentes lugares del país el resultado siempre fue el mismo, totalmente negativo y a la sola espera de un milagro, y ese Milagro llego!! Tengo turno para mediados de abril del próximo año en China para hacerme un tratamiento de células madres y así poder ver, al revisar la totalidad de mis estudios médicos el Hospital informó que soy apta para el procedimiento, y brindándome el turno ya mencionado. Nuestra felicidad es enormeeee, yo deseo descubrir qué es mirar, ver a mi familia, mis amigos, los colores, poder jugar, correr, andar en bicicleta y en patines porque es mi sueño poder patinar, pero para eso necesito la ayuda de todos ya que el tratamiento tiene un valor de 50.000 Dólares, es por eso que lo hago público, mi familia y amigos harán todo lo posible para recaudar los fondos necesarios, por eso es que pido por favor a los que quieran ayudarme que colaboren consumiendo lo que organicemos, bailes, rifas, ventas, los comercios que me lo permitan les dejare una urna por si sus clientes desean colaborar, todo, cada moneda, cada gesto, cada ayuda, cada idea que puedan brindarme, me acerca cada vez mas a poder cumplir mi sueño de PODER VER. Muchas gracias a todos por su atención y por favor compartan mi publicación para asi poder llegar a mas personas, mi familia ya está trabajando para poder lanzar mi campaña solidaria desde la semana que viene, donde pondremos número de cuenta bancaria y cada evento que realicemos, los comercios y entidades que deseen permitirme colocar una urna de recaudación voluntaria, solo escriban y la llevaremos. Dios los bendiga a todos.

Todos podemos ayudar

En esta semana ya diferentes agrupaciones y entidades se organizaron para colaborar. Por un lado, este domingo a las 10 en plaza Libertad habrá una venta de tortas organizada por los estudiantes de segundo año del Colegio del Huerto; lo mismo harán por la tarde en el Paseo de los Puentes sumando plantines.

Más de cien comercios de Nogoyá, Lucas González y Paraná han solicitado urnas para sumarse a la causa y poner a consideración la colaboración de sus clientes.

El domingo 4 de noviembre a las 16.30 habrá un Zumbathon Solidario en el Centro Médico y de Rehabilitación (CMR) ubicado en Vuelta de Obligado 1760. En esta iniciativa se sumaron las zumberas Majo, Sil, Juli y Selva, además habrá instructores de Nogoyá y de ciudades vecinas. El valor de la inscripción será de $50 y además contará con el show de Curri y los sin Rumbo y la 4 más el maquillaje de Vane Giordano y la conducción de Diego Ruiz.

Por otra parte desde el deporte, Social Padel organiza un Torneo Americano para el sábado 10 de noviembre y la recaudación de las inscripciones será para Guillermina y la peña boquense Nogoyá lanzó un número de rifa del 000 al 999 a un valor de $50 cuyos premios son: 1° y 2° una camiseta autografiada por todo el plantel de Boca; 3° y 4° una platea para ver a Boca (de local) con fecha a confirmar. Losnúmeros se pueden conseguir en kiosco Sheraton, Armería y Cerrajería Rody, Lavadero Tatico, Tinaco o con los integrantes de la peña.

También está en circulación una Rifa solidaria de 100 números a un valor de $100 que sortea el 17 de noviembre por la Tómbola Nocturna de Entre Ríos. El 1er. Premio es un cordero y un tenedor asador de acero inoxidable y la promoción 88 del Colegio del Huerto está organizando una noche del reencuentro, que más adelante se confirmará día y lugar. También FM Libertad 101.5 realizará el viernes 2 y sábado 3, 24 horas de transmisión “Todos por Guillermina”.

Sus padres abrieron una caja de ahorro en Banco Nación. Sucursal 2580 Nogoyá N° de Cuenta: 3797253506 CBU: 0113779130037977225855065 a nombre de Barcos Gustavo Gabriel para recibir donaciones.