Crespo– El artista plástico Adrián Grandoli fue convocado a comienzos de año para la restauración de sus obras de arte en la vía pública. Una de ellas es el arco de la Plaza Sarmiento, el histórico molde de hierro utilizado para construir los tubos de hormigón del túnel subfluvial que fuera emplazado en la esquina de San Martín y Belgrano, en la década del 70. Posteriormente hará lo propio esbozando y coloreando murales en los puentes del cruce ferroviario en el límite de los barrios Azul y Guadalupe, recientemente acondicionados con un fondo de pintura blanca.

“Está muy bueno que nos convoquen a los artistas de la obra para renovar los trabajos. Esta es la tercera pintada que tiene el arco del túnel. Algunas veces solo y en otras con Tato Ferrer. Esta vez solo, porque él está restaurando otras obras, en este momento”- dijo Adrián Grandoli a Paralelo 32, tras empuñar nuevamente el pincel abandonado hace varios años, para recrear ahora nuevas estampas.

“Hacía mucho que no pintaba – reconoce- la exigencia de doble turno que tengo en la escuela, no da margen de hacer algo para afuera. Como me gusta mucho pintar murales, ahora me tomé un tiempito para recrear esas obras. Es algo que me apasiona y quiero disfrutarlo”.

“La idea es hacer un trabajo tranquilo”- y así se lo permiten, alternando entre su trabajo y los momentos libres de viernes, sábado y domingo por la tarde, donde se ha propuesto ponerle color nuevamente a ese emblema.

“Me dieron libertad para crear y quise repetir aspectos de la pintura anterior porque veía gente que venía a Crespo y se sacaba fotos con esa postal de fondo. Entonces decidí hacer una estampa similar del lado que mira hacia San Martín y del otro lado no lo tengo totalmente resuelto. Tal vez vaya algo histórico porque hay propuestas de parte de la gente que pasa, mira y da ideas”- relata.

“Así surgieron también los murales del ferrocarril, con el aporte de ideas de la gente”–recuerda respecto de las imágenes despintadas por el tiempo hoy cubiertas por pintura blanca. “La propuesta –agrega- es pintar murales en las paredes de los puentes. Esta vez seguramente será más participativo, quiero involucrar a la gente.

Aquellas postales, murales que ilustran, no invaden ni son chocantes, habían sido aceptadas por quienes pasaban por el puente y se despintaron sin sufrir ningún tipo de agresión”- valora.

Representar la cultura local

– ¿Qué representa este nuevo mural sobre el arco del túnel?

– Busco representar la cultura de Crespo, de gente trabajadora; el pórtico que es la postal de la ciudad; el gallo o la gallina, un símbolo, y el tema de las semillas, del entorno rural, que aporta un poco más de naturaleza. Será un mural que va a escapar un poquito, para que no esté enmarcado en un rectángulo. Es una propuesta diferente a las anteriores.

En cuanto a la técnica, comentó “es como una técnica de caballete, pero pasada al mural para que no sea una pintura por pintar. Utilizo pintura sintética y estoy esgrafiando con el pincel para darle movimiento y textura. Quiero disfrutarlo plasmando una idea, que puede cambiar, creando sobre el espacio”- relata.

Su objetivo es terminar lo antes posible y en vacaciones de invierno pintar los puentes, que son espacios más grandes.