El pasado fin de semana se corrió la tercera fecha del Turismo Pista Entrerriano 1600, en el Autódromo de Paraná. Julián Gottig cumplió una buena performance al culminar quinto en la final, sumando importantes puntos para prenderse entre los mejores pensando ya en los Play Offs.

El piloto de Crespo tuvo un buen arranque el sábado, ubicándose tercero en los entrenamientosy noveno en la clasificación. En la serie largó desde el cajón número cinco y un trompo lo hizo retroceder varios lugares. Con respecto a esto, Julián dijo que: “No se dio estar más adelante en la clasificación pero nos fuimos contentos. En la primera vuelta de la serie quise pasarlo al tercero pero me sorprendió con un frenaje y para no chocarlo yo también frené bruscamente. Producto de eso hice un trompo, lo que me dejó retrasado, llegué sexto. El sábado lo terminamos un poco amargados porque teníamos un auto para estar entre los primeros”.

“Estamos penando porque por cuestiones de tiempo no llegamos a poner el motor nuevo en el que estamos trabajando. Corremos con el mismo del año pasado y por eso no estamos más adelante. En carrera tiene buen ritmo, pero penamos en los tiempos de clasificación. Cuando llegue el motor nuevo creo que vamos a dar el salto en el potencial que nos falta”, añadió Gottig.

El domingo Paraná amaneció con mucha lluvia, factor que cambió el plan de carrera del TTA Racing. El equipo trabajó toda la mañana en el cambio de la puesta a punto del Gol número 7. El crespense mencionó: “Nunca había corrido en lluvia, pero estaba muy confiado y seguro en la carrera. Hablé con pilotos de experiencia y me aconsejaron cómo manejar un auto de tracción delantera en pista con lluvia”.

Julián largó la final desde el cajón número 12. En una carrera muy cambiante llegó a estar segundo, pero un toque lo despistó y se retrasó al puesto 11. Aprovechando el potencial del auto, pudo avanzar lugares y cruzar la bandera a cuadros quinto.