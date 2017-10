Después del resultado electoral que le otorgó a Cambiemos un triunfo por una diferencia de 140 mil sufragios sobre el peronismo, sumado a algunos adelantos que realizara el gobernador Gustavo Bordet en la última semana previa a la elección, haciendo referencia a la necesidad de implementar cambios a la gestión, se produjeron los alejamientos del gabinete provincial.

Casi todos presentaron la renuncia y el gobernador fue definiendo nombres a partir del miércoles pasado. Como corolario, queda en claro que la mayoría de los funcionarios que se alejaron del cargo han tenido una relación política estrecha con el ex gobernador Urribarri.

Casualmente uno de los nombres más cuestionado de la gestión fue el del ex Ministro de Gobierno Mauro Urribarri (hijo del ex mandatario), que nunca pudo zafar el estigma de ocupar un espacio en pago del apoyo del ex gobernador saliente a la candidatura de Bordet. Porque este dirigente no reunía las condiciones y la formación para ocupar el cargo más importante que tiene el gabinete después del primer mandatario, porque dependen de esa cartera áreas muy sensibles como la relación con intendentes, educación, justicia y seguridad entre otros.

Bordet se decidió apenas llegado de Buenos Aires, después de participar de la reunión de gobernadores, por la actual diputada provincial Rosario Romero, una dirigente con mucha experiencia en las cuestiones de gobierno, con amplios antecedentes que avalan su nominación. Pasó por el Congreso Nacional ocupando una banca de diputada, fue Secretaria de Gobierno de la municipalidad de Paraná, asesora de distintos entes y actualmente se desempeñaba como diputada provincial. En otro orden, es una destacada y reconocida penalista que ha tenido temas de alto impacto social, en el último actuó como querellante en el juicio por abusos contra el cura Juan José Ilarraz.

En el orden nacional, gracias a su gestión se logró la creación de los Juzgados Federales nuevos en Paraná y Concepción del Uruguay, y el trabajo realizado para la introducción en el Código Penal de delitos de lesa humanidad.

IAPV

Hace pocas horas se confirmó que el ex Director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y ex senador Marcelo Casaretto, ocupará la presidencia del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). En la carrera de recambios Bordet aceptó la renuncia al Alfredo Francolini, que ocupaba ese lugar desde el inicio de la gestión.

El futuro funcionario es contador público nacional con postgrado en Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés, y cursó la maestría en Historia Económica en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Nació en 1967 y tiene dos hijos. Ejerció el cargo de Senador del Departamento Tala entre 1999 y 2003.

En 1995 asumió como Secretario de Inversiones de la provincia. Luego fue Secretario de Hacienda, y entre los años 1997 y 1999 llegó a ser el ministro de Economía de Entre Ríos con apenas 30 años.

En 2012 asumió como director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, hasta 2015, fecha en la cual fue designado por el gobernador Gustavo Bordet como Asesor en materia Política, Económica y Fiscal del Ejecutivo provincial.

CGE

Otra área sensible que tenía recambio obligado era el Consejo General de Educación, una vez confirmado el alejamiento de José Luis Panozzo se generaron expectativas con respecto a la reemplazante, el primer mandatario se inclinó por la Prof. Marta Landó (actualmente Directora Departamental de Gualeguaychú), quien trabajó estrechamente con la ex titular del CGE Graciela Bar ocupando el cargo de Vocal del organismo.

Durante su extensa trayectoria en el área educativa, Irazábal de Landó (Maestra Normal y Profesora de Historia) también fue vicedirectora y directora de escuelas. En 2001 fue designada supervisora escolar de zona de educación primaria; y vocal del CGE entre 2007 y 2011. Luego, en 2012 ejerció el cargo de directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.

Otras áreas

El objetivo de Bordet es mejorar la eficiencia de la gestión y de ser posible cercenar gastos en la medida de lo posible. Estos recortes llegarían a áreas como Turismo y Producción, que en gestiones anteriores no superaban el rango de Secretarías y fueron transformadas en ministerios.

Con respecto a la decisión final si mantendrán el actual rango, si habrá fusiones, no hay demasiadas precisiones y aún no trascendieron los nombres de los que ocuparán estos cargos. Por otra parte el gobernador prometió 20 recambios más en las segundas y terceras líneas.

(Mario Juárez para Paralelo 32)