El pasado domingo, en las instalaciones del Club Unión Árabe de Paraná, se disputó la duodécima fecha de la Asociación Paranaense de Futsal.

Por la Divisional C, el Club Atlético Sarmiento no pudo ante la Facultad de Ciencias Económicas, cayendo 6 a 4. Los goles del Decano fueron convertidos por Cristhian Schneider en dos ocasiones, Roberto Cerrudo y Leonel Piedrabuena.

El plantel, dirigido por Abel Gallardo, estuvo compuesto por: Fernando Jung, Nahuel Méndez, Gabriel Schonfeld, Alexis Schonfeld, Roberto Cerrudo, Alan Gallardo, Diego Gerner, Hugo Torres, Cristian Schneider, Lenadro Ravinale, Nahuel Giménez, Leonel Piedrabuena y Nelson Hepp.

Posiciones

A falta de una fecha, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: José Hernández 19, Fac. Ciencias Económicas 18, Sarmiento 17, Español B 13, Colegio Don Bosco y Bajada Grande 12, Sportivo Urquiza 11, Mariano Moreno B y Mariano Moreno C 10, Neuquén B y Filial River 8, Paracao 4 y Don Bosco C 2.

Lo que se viene

El próximo domingo, teniendo en cuenta que se celebra el Día del Padre, la Asociación Paranaense de Futsal, no tendrá actividad, por lo tanto, la decimotercera fecha se jugará el domingo 24 de junio, con la siguiente programación: Sarmiento vs. Don Bosco C, Neuquén B vs. Filial River, José Hernández vs. Colegio Don Bosco, Bajada Grande vs. Paracao, Español B vs. Mariano Moreno B y Mariano Moreno C vs. Fac. Ciencias Económicas.

Libre: Sportivo Urquiza.