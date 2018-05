Este domingo, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Divisional C, competencia organizada y fiscalizada por la Asociación Paranaense de Futsal, el Club Atlético Sarmiento derrotó a Español B por 3 a 1. Los goles fueron marcados por Hugo Torres, Diego Garnert y Cristhian Schneider.

El plantel estuvo integrado por: Fernando Jung, Nahuel Méndez, Diego Gernert, Roberto Cerrudo, Alan Gallardo, Hugo Torres, Cristhian Schneider, Nahuel Giménez, Daniel Moreno, Leonel Piedrabuena y Nelson Hepp.

Resultados (Octava fecha)

Colegio Don Bosco 12 – Don Bosco C 1, Bajada Grande B 4 – Neuquén B 3, Mariano Moreno B 6 – Filial River Plata de Paraná 2, Paracao B 11 – Sportivo Urquiza 8 y José Hernández C 7 – Mariano Moreno C 4. Libre: Facultad de Ciencias Econímicas.

Posiciones

José Hernández C 15; Sarmiento 11; Español B, Ciencias Económicas y Colegio Don Bosco 10; Mariano Moreno B 9; Sportivo Urquiza 8; Neuquén B y Mariano Moreno C 6; Bajada Grande B 5; Filial River 4; Paracao B 2; Don Bosco C 0.

Lo que se viene

El próximo domingo se disputará la novena fecha, donde el Decano deberá enfrentar a Mariano Moreno C desde las 10:30. Los demás encuentros serán. José Hernández C vs. Español B; Sportivo Urquiza vs. Ciencias Económicas; Colegio Don Bosco vs. Filial River; Bajada Grande vs. Don Bosco C; Neuquén B vs. Paracao. Libre: Mariano Moreno B.