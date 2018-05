Victoria.- Con la presencia de autoridades locales, invitados especiales, socios de Casino Victoria y su presidente Daniel Mautone, se festejaron dos años de vigencia de la Fundación “Sembrando Victorias”. Fue una cena show que contó con la participación de figuras de renombre nacional entre las que estuvo Teté Coustarot (Madrina de la Fundación), Mirta Legrand (Madrina del Casino) , Susana Gimenez, modelos profesionales y el espectáculo estuvo a cargo de Flor de la V y Gladys Florimonti.

Se entregaron distinciones a las personas destacadas. Además el festejo coincidió con el 13° aniversario de Casino Victoria, lo que representó una celebración ampliada para la empresa de entretenimientos, que también pone de manifiesto la responsabilidad social empresaria a través de los programas de capacitación a más de 400 personas en nuestra ciudad en forma totalmente gratuita, con proyectos para incrementar estas actividades a futuro.

Coordinadora

La coordinadora de la Fundación, Mariel Eckart, comentó que hace dos años comenzaron con un solo curso en el 2016, posteriormente se orientaron a actividades significativas para nuestro medio que pudieran representar potencialmente fuentes de trabajo. El año pasado formaron a más de 400 personas y este año la cantidad alcanzarían las 600. La Terapista Ocupacional (profesión de la coordinadora) atribuyó este hecho a la forma en que se ha trabajado, los resultados que mostraron los que participaron y el nivel de seriedad profesionalidad con el que se encaran los temas. El primero de los cursos se orientó a jóvenes que aspiraron al primer trabajo, pero después se plantearon nueva propuestas e inclusive participan personas mayores. “No hay límite de edad de ningún tipo”.

Según la profesional, los cursos se orientan esencialmente a formar y capacitar personas en relación a todas las actividades que se desarrollan en nuestra comunidad, apunta a la participación de todos. Además están imbricados con instituciones locales como el Instituto Gaspar Benavento, el INTA y la Dirección Departamental de Escuelas, entre otros.

Se han dictado las siguientes capacitaciones: “Trabajando mi futuro” -convenio con departamental de escuelas Dirección Departamental de Escuelas-; “Intenta” en conjunto con el INTA y orientado a fortalecer al microemprendedor hortícola, “Operador de PC y Básico Avanzado, en conjunto con el Centro de Adultos dependiente de DDE, participan 44 personas. Ejecución de Jardines (Paisajismo) 20 personas, y MI Búsqueda, orientado a personas mayores para confección del CV y entrevistas de trabajo.

Los cursos son totalmente gratuitos y se realizaron el primer semestre del año. Finalmente Eckart comentó que los interesados se pueden dirigirse directamente a la Fundación en 25 de Mayo137.

La madrina

La Madrina de la institución es la conocida periodista y conductora Teté Coustarot, quien señaló –en diálogo con Paralelo 32– que “hace dos años que me hicieron el ofrecimiento y la idea me encantó, especialmente porque se trabaja con gente de Victoria. Es importante porque las empresas (Casino Victoria) tienen que devolverle a la comunidad lo que recibe”. Agregó que apuntar a los sectores más desprotegidos que son los que no tienen trabajo, orientarlos y formarlos en determinadas profesiones es un hecho altamente positivo. En el mundo moderno este tipo de actividades y acciones que las personas no las reciben desde otra parte, que se encargue una Fundación de hacer un aporte es un dato destacable. “Todo comenzó como un sueño, con un curso, y hoy la realidad demuestra en números lo que se ha logrado, han pasado más de 400 personas que recibieron estas capacitaciones”.

“Juntar la gente para hacer cosas es importante y muchas veces los argentinos planteamos que falta una cosa o la otra, pero nadie las hace. Acá se llevan a cabo acciones concretas”, concluyó Teté.