En una nota enviada a Paralelo 32, el presidente del bloque justicialista de concejales, Javier Fontana, repudia la propuesta del senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná), para que el Ejército argentino transfiera instalaciones ociosas al Servicio Penitenciario de la provincia para alojar a personas que están con salidas sociolaborales.

El comunicado comienza diciendo “Expresar el más enérgico repudio al proyecto del Senador Provincial de Cambiemos, Raimundo Kisser, mediante el cual se recomienda al Poder Ejecutivo provincial, iniciar tratativas ante el Estado Nacional (Ministerio de Defensa y eventualmente, Ministerio de Seguridad), para lograr la transferencia en comodato a la Provincia de Entre Ríos, de las dependencias disponibles, en la provincia del Ejército Argentino, para ser utilizadas como complemento del Servicio Penitenciario Provincial”; agregando que “Los crespenses hemos vivido horas de mucha angustia y zozobra cuando en por los menos dos oportunidades anteriores, se instaló la posibilidad de que el predio del destacamento de vigilancia sea transferido para ser afectado a cárceles del servicio penitenciario.Kisser es un senador que evidentemente NO CONOCE CRESPO, porque demuestra no saber o ignorar lo que la comunidad crespense decidió hacer ahí”.

Seguidamente indica que “Desde hace muchos años se vienen realizando gestiones para lograr la trasferencia de ese predio a la órbita municipal, para realizar allí un proyecto de recreación, deportes, y educación, que los crespenses mismos hemos elaborado en el marco de los talleres de planificación del proyecto “Microrregión, Crespo y Aldeas aledañas (Micra)”. Hoy nos desayunamos que este “representante del pueblo”, presentó a la Cámara de Senadores un proyecto que echa por tierra la intención de nuestros copoblanos y sus instituciones, y pretende que el gobierno de la provincia pida las instalaciones del ejército ubicadas en distintos puntos de la provincia, para permitir que presos con salida socio-laboral las ocupen”.

A continuación, expresa que “Desearía que alguien de Cambiemos me informe si la unidad militar de Crespo está incluida en este proyecto, pero de igual forma, esté o no incluida, no podemos ni siquiera permitir que se maneje o ponga a consideración un proyecto de factibilidad como el que propone este legislador, así sea solamente en carácter transitorio o hasta tanto la provincia construya nuevos establecimientos carcelarios”.

“Por otra parte quiero recordarle a Kisser que ese predio fue declarado de interés y utilidad pública mediante Ordenanza Nº 43/05 del 2 de agosto de 2005, y que el 29 de junio de 2010, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó por unanimidad; y el 13 de Marzo de 2011 la Cámara de Senadores de la Provincia dio sanción definitiva al proyecto de ley del ex diputado Rolando Kaehler (PJ) autorizando al Poder Ejecutivo Provincial a adquirir mediante compra directa a favor de la Municipalidad de Crespo este inmueble del Estado nacional”, indicando seguidamente que “Además, este año en la sesión del 05 de abril, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó por unanimidad la Ordenanza 13/17, que en su Artículo 1° reza “Prohíbase en el predio e inmuebles ocupados hoy por el Destacamento de Vigilancia Crespo del Ejército Argentino, ubicado en la planta urbana de la Ciudad de Crespo Provincia de Entre Ríos, entre las calles Avenida E. Pesante, Av. Los Polvorines, Av. Ramírez y Rodríguez Peña, la instalación de cárceles, penales, unidades penitenciarias o similares, y/o actividades que puedan perturbar la tranquilidad y/o seguridad ciudadana y/o que puedan crear algún tipo de relaciones negativas contrarias al orden y costumbres de la ciudad de Crespo””.

Fontana señaló que “Inclusive en ese momento el Intendente Darío Schneider y su Secretario de Gobierno Julián Maneiro, convocaron a una conferencia de prensa donde expusieron todas las gestiones que habrían hecho ante distintos organismos nacionales. ¿Esos organismos, este gobierno local y este senador son del mismo signo político? Lo pregunto porque aún está fresco en nuestra memoria y seguramente en la de muchos crespenses la utilización política que la Unión Cívica Radical le dio a esta cuestión en las gestiones de los ex intendentes Juan Carlos Brambilla y Ariel Robles, cuando sobre este mismo tema salieron a tildarnos de improvisados, asegurando que no teníamos coordinación con el gobierno provincial y nacional para impedir la supuesta instalación de una cárcel en Crespo. Resulta que ahora, un Senador radical del frente Cambiemos, que dice conocer Crespo y su gente, presenta un proyecto de estas características, que es cuanto menos repudiable y hasta una falta de respeto para nuestra comunidad”.

El edil peronista pidió al “Señor Intendente, le pedimos encarecidamente se ponga al frente del reclamo para exigirle al Senador Kisser, de su mismo frente político, que retire inmediatamente el proyecto que ingresó a la Cámara de Senadores de la Provincia bajo el Expediente Nº 13.701”.

“Como lo expresé en el Concejo Deliberante hace unos meses atrás, esta situación va más allá de la bandería o ideología política. Todos juntos debemos trabajar para que de una vez por todas se pueda lograr el objetivo”, finalizó.