Ramírez- El Director de Deportes de la Municipalidad de General Ramírez, Prof. César Omarini, estuvo en Diamante para definir las fechas de los Juegos Deportivos Evita, tanto de las instancias locales como departamentales. A la reunión también asistieron los responsables de deportes de Valle María, Libertador San Martín y Diamante.

La competencia dará inicio el miércoles 27 de junio. El Polideportivo Municipal de General Ramírez será sede departamental en las siguientes disciplinas:

Básquet 3×3 y 5×5, categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 17, masculino y femenino, jueves 28 de junio.

Fútbol, categorías Sub 14 y Sub 16, masculino y femenino, miércoles 4 de julio.

Beach Vóley: Sub14 femenino, 28 de junio.

El resto de las disciplinas están programadas de la siguiente manera:

27 de junio: handbal, categoría Sub 16, masculino (Valle María).

2 de julio: vóley, categorías Sub 14 y Sub 16, masculino y femenino (Valle María).

25 de julio: hockey, categorías Sub 14 y Sub 16, masculino y femenino (Club Atlético Huracán).

27 de julio: atletismo, categoría Sub 14 y Sub 17, masculino y femenino (Complejo “El Diamante”).