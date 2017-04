El viernes 14 de abril a la mañana culminó el Torneo de Tercera categoría en la Asociación Deportiva y Cultural, que había empezado una semana antes pero había sido postergado por las malas condiciones climáticas. En relación al sistema de juego, se armaron en la primera etapa siete zonas, sumando 21 jugadores en total.

Entre semana se jugaron los cuartos de final, ganando sus partidos y metiéndose entre los cuatro mejores Rodrigo Mildemberger (derrotó a Lothar Stieben), Marcos Campos (le ganó a Alberto Bolig), Facundo Rodríguez (triunfó ante Orlando Paúl) y Rodolfo Brambilla (dejó en el camino a Germán Abrego). En consecuencia, el viernes, en una de las llaves de semifinales, Rodolfo Brambilla le ganó a Marcos Campos 9-7. En la otra, Facundo Rodríguez derrotó 9-2 a Rodrigo Mildemberger. La final fue para Rodríguez, oriundo de Diamante, que le ganó 6-4 a Rodolfo Brambilla y se quedó con el título.

En relación a las próximas actividades, se confirmó que el sábado 22 de abril viaja una delegación Celeste a Santa Fe, al complejo Solares de la Laguna, para disputar un certamen nacional G3. Representarán a la Asociación Deportiva y Cultural los siguientes jugadores: Sub 10: Martiniano Decoud, Sub 12: Tobías Azcárate y Luca Mendoza, Sub 14: Alejo Dalmaso y Martiniano Quesada, Sub 16: Santiago Schmidt, Facundo Rodríguez y Dylan Lorenzón y Damas: Ivana Kreiman (Sub 12), Valentina Busson (Sub 14) y Delfina Monzón (Sub 16).

Una semana más tarde, el viernes 28 de abril, arrancará la primera etapa del certamen para categorías Sexta y Séptima.