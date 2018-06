Facebook ha comenzado a probar una nueva fórmula para monetizar los grupos de Facebook, un servicio muy popular, a través del que miles de usuarios se unen a un club virtual privado para hablar, debatir y compartir pensamientos sobre sus intereses.

La compañía ha anunciado que está probando un servicio que permite a los administradores de determinados grupos privados cobrar una tarifa mensual por el acceso a contenido exclusivo, lo que les permitiría sacar provecho de los miembros del grupo.

La prueba piloto, por ahora, solo incluye una pequeña cantidad de grupos privados en Estados Unidos, como “Declutter My Home”, “Grown and Flown Parents” o “Cooking On A Budget: Recipes & Meal Planning”.

La propuesta tiene la intención de pedir al usuario una cuota de miembro para ingresar en un club exclusivo.

“Sabemos que los administradores de los grupos están buscando formas de ganar dinero para profundizar en el compromiso con sus miembros y continuar apoyando a sus comunidades”, ha explicado en el blog de la compañía Alex Deve, director de producto de Grupos.

El grupo premium de “Declutter My Home”, por ejemplo, dará a los suscriptores de pago acceso a contenido exclusivo como desafíos grupales, capacitaciones y preguntas y respuestas en vivo por 14.99 dólares al mes (unos 13 euros).

El grupo de “Grown and Flown Parents”, mientras tanto, cobrará 29.99 dólares por mes, (unos 25.95 euros) para concentrarse en las admisiones a la universidad y la accesibilidad con acceso a consejeros universitarios.

Por su parte “Cooking On A Budget: Recipes & Meal Planning” lanzará un grupo de suscripción por 9.99 dólares mensuales (unos 9 euros) que incluirá planes de comidas semanales y listas de compras.

Facebook no se llevará comisión alguna por la cuota mensual, y las suscripciones se administrarán a través de las herramientas de compra en la app de Facebook tanto en iOS como Android. Las herramientas integradas de facturación, ha declarado Deve, ahorrarán tiempo a los administradores para que puedan enfocarse en ofrecer contenido exclusivo para los miembros premium.

Como esta es solo una prueba, la función no estará disponible para todos los administradores de grupos de Facebook. Y la compañía no ha confirmado si estos grupos premium acabarán estando disponibles para el resto de la comunidad en un futuro.