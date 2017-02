En una vieja película de Woody Allen, un matrimonio le cuenta, por separado al psicólogo cuántas veces por semana hacían el amor. Él responde: “casi nunca, tres veces por semana” y ella, “todo el tiempo, tres veces por semana”.

¿Existe una cantidad normal? ¿Un día sí y un día no? ¿Quién no se hizo estas preguntas? Para la mayoría de los varones, la respuesta es “todo lo que puedo”. Sin embargo, hubo un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto que lo convirtió en una investigación científica y tiene una respuesta seria. Y no es como todos creemos.

Ahora resulta que descubrieron que el placer también tiene sus límites. Según la sexóloga Amy Muise, autora del estudio, no es necesario hacer el amor todo el tiempo para estar satisfecho con tu chica. “Basta con una relación sexual a la semana para estar sano y feliz, por lo menos sexualmente”. Aunque también reconoce que es fundamental que las parejas tengan una sexualidad activa para mantener el amor.

La investigación concluye que si bien hay una relación directa entre la felicidad y la actividad sexual; esta relación no se debe a la cantidad de veces que lo hacemos, sino la calidad con que lo hacemos.

Entonces, no deberíamos preocuparnos por hacer el amor todo el tiempo, alcanzaría con hacerlo una vez por semana.