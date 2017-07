El pasado fin de semana la Escuela Municipal de Crespo (EMC) tuvo una actividad completa en todas sus categorías. Las chicas de la Capital Nacional de la Avicultura participaron en diferentes competencias organizadas por la Asociación Paranaense de Voley (APV), obteniendo muy buenos resultados.

Sub 12

El domingo 2 de julio en las instalaciones de Paracao de Paraná, se llevó a cabo el tercer Gran Prix avanzado nivel A, para categoría Sub 12. La competencia estuvo a cargo de la Asociación Paranaense de Voley. La Escuela Municipal de Crespo participó de este evento, ganando todos los encuentros disputados por 2 a 0, frente a San Martín, Rowing, Echagüe y el conjunto local. El equipo lo conformaron: Marilina Arn, Irina Carrasco, Carolina Moreyra, Iara Vivas, Antonella Wendler, Micaela Gareis, Tatiana Romero, Catalina Kihn y Valentina Morales. DT: Juan Francisco Brasseur y Luis Cabrol.

Sub 15

La división Sub 15 de Crespo viajó el domingo por la mañana a Paraná, donde jugó un cuadrangular correspondiente a la quinta fecha de la APV. Los encuentros se disputaron en el reducto de Rowing. El conjunto crespense venció al segundo combinado local y Echagüe B (2-0), y cayó frente a al primer equipo del club anfitrión (0-2). El plantel estuvo formado por: Celine Arn, Berenice Carrasco, Candelaria Berón, Candela Folmer, Priscila Chaparro, Candela Sian, Brenda Weber y Trinidad Neuberger. DT: Lucrecia Ferrari.

Sub 17

La categoría Sub 17 de la EMC tuvo competencia el domingo por la tarde en el Parque Enrique Berduc de Paraná, donde se desarrolló la quinta fecha de la Asociación Paranaense de Voley. Crespo triunfó ante Recreativo, Rowing y Estudiantes, todos los encuentros finalizaron 2 a 0.

El conjunto de la Capital Nacional de la Avicultura estuvo integrado por: María Paz Velázquez, María Paz Osuna, Lara Sack, Candela Folmer, Sofía Gareis, Camila Stegmann, Agustina Martínez, Aldana Gregorutti y Berenice Carrasco. DT: Mauro Holdstein AT: Lucrecia Ferrari.

Primera División

El pasado martes, la categoría mayor de la Escuela Municipal de Crespo se enfrentó ante Estudiantes en Paraná, por una nueva fecha de la APV. El combinado crespense triunfó 3 a 2 en un partido muy parejo. El equipo dirigido por Mauro Holdstein estuvo compuesto por: María Paz Osuna, Lara Sack, Lucrecia Ferrari, Sandra Brauer, Sofía Gareis, Camila Stegmann, Carolina Schneider, Valentina Sena, Agustina Martínez y Tamara Lell.

Lo que se viene

Este fin de semana, la categoría Sub 17 de la Escuela Municipal de Crespo estará participando de un Torneo Abierto en la provincia de Santa Fe.