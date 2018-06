La reputación de Facebook como garante de privacidad no vive su mejor momento tras el escándalo de Cambridge Analytica. A pesar de que la red social ha reiterado su compromiso con la protección de la intimidad de los usuarios, una serie de patentes solicitada por Facebook revelan la intención de desarrollar aplicaciones al más puro estilo Black Mirror.

Desde leer las emociones de los usuarios hasta escuchar sus conversaciones, Facebook no se cierra ninguna puerta. “La mayoría de la tecnología descrita en estas patentes no se ha incluido en ninguno de nuestros productos, y nunca lo estará”, afirma un portavoz de la empresa según The New York Times. Sin embargo, las patentes muestran una tendencia a recoger datos todos los aspectos de la vida de los usuarios y sus posibles usos son, cuanto menos, inquietantes.

Estas son algunas de las patentes de Facebook, cuya tecnología podría cambiar la forma en la que los usuarios se relacionan con la red social.

Facebook podría predecir tus emociones y volcarlas en tus mensajes

Hay herramientas, como el texto predictivo o el autocorrector, que pueden alterar o sugerir modificaciones en los que el usuario escribe. El teclado de iOS incluso sugiere palabras en función de los hábitos de escritura de cada usuario y el teclado para Android, GBoard, sugiere emojis basados en lo que estás escribiendo.

Sin embargo, la Patente No. 20170147202 describe un sistema que analiza el estado emocional del usuario teniendo en cuenta una serie de factores como la velocidad de escritura, las palabras utilizadas o la presión de los dedos.

Una vez identificado el estado emocional, Facebook haría modificaciones en el formato de texto para que sea acorde a las emociones del usuario. En un ejemplo de la patente, alguien envia el mensaje de texto: “¿Por qué Kevin siempre tiene que llevar la contraria?” Facebook modifica el espaciado entre las letras de “llevar la contraria”, para darle más énfasis.

Estás aburrido y Facebook lo sabe

Para Facebook es fundamental mantener a los usuarios enganchados al feed. La Patente No. 20170126825 representa una solución que permite detectar cuando los usuarios no están satisfechos con lo que ven, para así poder reorganizar el contenido y tener una oferta más atractiva que mantenga al usuario en Facebook.

Primero, Facebook mide la cantidad de tiempo que pasa desde que el usuario comienza a navegar por el feed hasta que se detiene en algo. Cuanto más tiempo pase sin hacer click en algún elemento de lo que se le aparece, más probabilidades hay de que este aburrido.

Sin embargo, el proceso no acaba aquí. La patente también prevé un sistema que permite monitorizar el movimiento del ojo del usuario a través de la cámara de su dispositivo, para identificar cuando deja de prestar atención a lo que tiene delante.

Facebook se enterará si mantienes una relación sentimental, y no tiene que ver con el estatus que tú publiques

La Patente No. 14/295543 permitiría inferir relaciones sentimentales de usuarios del sistema de la red social.

Consiste en un sistema de predicción para saber si el usuario está en una relación romántica usando información variada: cuántas veces visita la página de otro usuario, la cantidad de personas en su foto de perfil o el porcentaje de amigos de un género diferente, entre otros.

La red social podría clasificar tu personalidad y guardar datos sobre tus rasgos

Facebook podría determinar las características de personalidad del usuario a partir de las comunicaciones y características del sistema de redes sociales. La Patente No. 9740752 propone usar tus publicaciones y mensajes para inferir rasgos de personalidad. Esto permite juzgar rasgos como la estabilidad emocional o si el usuario es extrovertido y permite seleccionar que anuncios y noticias mostrar.

La patente señala como fuentes de recolección de datos ” las actualizaciones de estado, notas, mensajes, publicaciones, comentarios o cualquier otra comunicación de la cual se puedan extraer datos lingüísticos”. La patente fue solicitada en 2012 y Facebook afirma que nunca ha usado la prueba de personalidad en sus productos.

Facebook predice algunos eventos del futuro

La Patente No. 12/839350 lleva como título “Predicción de los cambios en la vida de los miembros de un sistema de redes sociales”

Esta patente describe cómo, a través de tus publicaciones y mensajes, además de las transacciones y la ubicación de su tarjeta de crédito, se pueden predecir determinados eventos vitales de importancia como un nacimiento, una muerte o una graduación.

Cuidado con lo que dices, Facebook podría estar escuchando

Otra patente de Facebook (No. 14/985089) explora la posibilidad utilizar el micrófono de tu teléfono para identificar los programas de televisión que ves y si silencias los anuncios. También propone utilizar el patrón de interferencia eléctrica creado por el cable de alimentación de la televisión para adivinar qué programa se está reproduciendo.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg y varios portavoces de la compañía han reiterado en varias ocasiones en los últimos años que la red social no utiliza el micrófono para escuchar conversaciones de los usuarios ni mostrarles determinados anuncios.

Tapar la cámara de los dispositivos nunca pasa de moda

Facebook vuelve a mostrar interés por tus emociones con la Patente No. 9681166. En este caso se describe la posibilidad de capturar imágenes del usuario a través de cámaras de los dispositivos, incluso cuando el usuario no está utilizando activamente la cámara. Mediante el seguimiento visual de la expresión facial de un usuario, Facebook tiene como objetivo monitorizar las reacciones emocionales del usuario a diferentes tipos de contenido.

Una vez que el sistema captura las imágenes, un componente identifica la emoción y guarda los datos. Así Facebook identifica que reacción tienen los usuarios ante determinados contenidos y que debe mostrar al usuario para mantenerlo más tiempo en la página.