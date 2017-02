Crespo- A las 10:00 de esta mañana fueron citadas las autoridades de la Asociación Bomberos Voluntarios en la terminal portuaria de Zárate, en cuya aduana se encuentra depositada desde el 18 de julio, cuando ingresó a nuestro país, la autobomba Mercedes Benz 1995, con 27.000 km de uso, completamente equipada, procedente de Holanda.

Héctor Weber, presidente de la entidad dijo que a esa hora se les realizó el reconocimiento y se les informó oficialmente que la unidad está liberada para el traslado al cuartel. “Hasta el momento no tenemos preciso el horario en que nos será entregada” – dijo Weber hace cinco minutos. No obstante aclaró que antes de las 12:00 de este mediodía no pueden movilizar la unidad debido a que se aguarda el horario en que entra en vigencia la cobertura del seguro, un trámite que se hizo con rapidez gracias a la buena predisposición del personal del Instituto Provincial del Seguro.

Por los días de depósito que excedieron el plazo previsto, establecido en un mes, a raíz de las trabas aduaneras que debieron sortear Bomberos Voluntarios, se debió abonar una suma adicional de 1.500 dólares, el equivalente a 23.550 pesos.

Todo depende del momento en que se salga de Zárate, pero es posible que entre las 19:00 y las 20:00 se escuche la sirena de los bomberos, festejando la incorporación de esta nueva unidad a su cuartel.