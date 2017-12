Victoria.- “He sido invitada por este grupo de compañeras y vamos a desarrollar todo lo relacionado a la participación de la mujer en la política” explicó Hilda “Chiche” Duhalde, el objetivo es plantear ideas que no necesariamente sean concordantes con otras, pero que sirven si se hacen en forma auténtica expresando lo que se siente.

Con el cúmulo de problemas que tiene nuestro país se deben debatir la forma de plantear alternativas para llegar a soluciones que permitan solucionar las cosas. “Son buenas las diferencias cuando se abordan respetuosamente en el disenso. Aunque esta grieta en la que hoy estamos en muy mala para los argentinos”

Consideró que los partidos políticos están atravesando una profunda crisis, Cambiemos es el partido o alianza de gobierno pero no tiene oposición. El justicialismo asiste a enormes problemas, el partido radical ha decidido sumarse al oficialismo pero prácticamente ha desaparecido como tal. “Es importante que estas dos agrupaciones mayoritarias se recuperen en base a ideas y no a personas, aunque reconozco que va a llevar mucho tiempo”. Después de esto se debe tener la grandeza de ponerse de acuerdo para planificar políticas de Estado, consideró que no se puede seguir tironeando y peleando “como perros y gatos” entre los dirigentes. Esto no le sirve a la gente común a los trabajadores que desde sus casas observan disputas que no solucionan ningún problema.

Gobierno

Para la dirigente el gobierno de Mauricio Macri tiene enormes dificultades, que por otro lado no son fáciles de solucionar. “No son producto de la gestión pero claramente no le encuentra la pata a la sota”.

Mucha gente quiere que le vaya bien a este gobierno y están dispuesto a colaborar pero el gobierno nacional tiene que dejarse ayudar y esto no está ocurriendo.

El proyecto de ley previsional que tiene media sanción de senadores no es buena a criterio de Duhalde. “Al gobierno nacional le falta la capacidad de expresar a todos los sectores”.

Cuando el presidente gana las elecciones hizo referencia al diálogo pero lo ha planteado en forma aislada con cada sector. “Cuando uno sienta en la misma mesa a todos, comprueba que el problema de unos puede ser más grave que el de los otros y en ese marco se debe acordar”.

“Las nuevas normas que están en estudio en el congreso, tienen por objetivo cubrir el enorme déficit que tiene el país pero siempre afectamos a los mismos sectores, a los más vulnerables que no tienen forma de defenderse”. Agregó –en diálogo exclusivo con Paralelo 32– que este es un problema viejo en la Argentina donde siempre hubo grupos que no se tocan.

Espacio

Actualmente está trabajando en temas sociales en distritos de Buenos Aires, algunos son de Cambiemos y otros de identidad peronista, el objetivo es el de volver a la organización. “La gente quiere organizarse para mejorar la situación en la que vive, pero tiene que encontrar un ámbito o espacio”. Sostuvo que deben apelar a la capacitación, realizando censos que no se hacen a nivel municipal y son importantes. El que gobierna tiene que saber en líneas generales cuál es la situación de los habitantes de ese distrito entre otras cosas si tienen ayuda social, si son jubilados, temas laborales y especialmente los problemas de salud. A partir de ahí se deben implementar las políticas a ejecutar.

“Estoy al frente de la Comisión Mujer y Familia del Círculo de Legisladores, que está conformado por las personas que pasaron por las cámaras legislativas y que no están en actividad”. Es un organismo que estuvo desactivado durante muchos años y ha tomado dinamismo.

Mujer

La mujer en la política – a criterio de la dirigente- es absolutamente necesaria pero manteniendo una postura definida.. “Hay cosas que necesitan una mirada femenina, pero estos lugares los tiene ganar”. Reconoció que llegó a ocupar una banca por ser conocida en su provincia y por decisión de su marido (el ex presidente Eduardo Duhalde) esto no es lo mejor. “La mujer tiene que ocupar un espacio porque trabaja, la actual ley de paridad (50% de cada género) es una discriminación positivo”.

El encuentro que se llevó a cabo ayer contó con la participación de dirigentes de distintos lugares de la región y espacialmente de Buenos Aires una de las promotoras fue Carina Ivascov Presidenta de la Fundación Realizar, que también participó en las PASO secundando al ex senador Augusto Alasino, por otra parte hace muchos años que está radicada en nuestra localidad.