Nogoyá.- El municipio informó que una empresa productora de fertilizante líquidos, oriunda de San Nicolás, podría ser la primera firma en acordar el ingreso al Parque Industrial Nogoyá. Si bien desde el área de Producción no quisieron brindar más detalles hasta que la comisión se expida sobre el proyecto presentado, aseguran que desde hace mucho tiempo se trabaja en dicha presentación.

Paralelo32 entrevistó a Stella Maris Aquino, responsable de Producción, quien aseguró que se ha llevado una intensa labor que desembocó en un proyecto con las especificaciones técnicas y legales correspondientes. En caso de ser aprobada habilitará a la firma del boleto de compra y venta que se firmaría en pocos días.

Más desafíos

Por otro lado, Aquino destacó las reuniones llevadas adelante tanto para conseguir fondos que posibiliten la reedición de la Expo de la Leche como las mantenidas con distintas organizaciones de nivel intermedio, como INTA y Sociedad Rural.

“Estamos trabajando y gestionando fondos junto con el intendente, tanto a nivel provincial como nacional, trabajando en el plano, estamos pidiendo presupuestos de lo que se necesita de sonido, baños, stand, carpas, se está trabajando muchísimo eso”, recalcó.

“Nosotros con el intendente desde el primer momento que pensamos en que se vuelva con la Expo, pensamos en tener un lugar donde se formen negocios, donde productores puedan mostrar su productos, donde el industrial también muestre sus productos y generar un encuentro con las autoridades, lo que sería muy importante, para que el sector comience a reflotar”, comentó al ser consultada sobre cómo ayudará el evento al sector tambero que continúa en crisis.

“Como gobierno tenemos que apoyar al sector. Si bien no le vamos a dar la solución, pero por lo menos queremos aportar desde nuestro lugar, a nosotros nos parece muy importante una exposición, no una fiesta, tanto comercial, industrial, ganadera donde vengan los cabañeros y se expongan productos, porque eso genera trabajo”, subrayó, y añadió: “La gente que va a venir de afuera va a gastar dinero acá, entonces se va a mover la hotelería, el comercio y me parece muy bueno”.

Más reuniones

Aquino destacó el encuentro mantenido con responsables de INTA local y de Agricultura Familiar con el objetivo de conocer los programas que se desarrollarán en forma conjunta como Prohuerta o algunos programas de empleo.

En reiteradas oportunidades la gestión de Rafael Cavagna intentó mostrar la unidad de las áreas de Empleo y de Producción, sin embargo la pronta salida de Orsini y la no designación de un reemplazante, podrían implicar un deterioro en las actividades encaradas de manera mancomunada.

“Nosotros vamos a seguir trabajando con la huerta, vamos a seguir haciéndola, yo trabajaba con el doctor Orsini, él ha dejado ese lugar pero vamos a seguir trabajando con los chicos de huerta y en eso está involucrado en INTA y la cooperativa El progreso”, dijo Aquino para despejar dudas, y rápidamente avanzó: “La idea es también dar capacitaciones al público que lo requiera para que sepa cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo hacer un compost”.