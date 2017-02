Durante la audiencia celebrada este miércoles 22 de febrero en la Secretaría de Trabajo, encabezada por el coordinador General de Trabajo, Armando Ferrari y el asesor Legal del área, Matías Vittor, el gobierno provincial ratificó el ofrecimiento de incremento salarial anual de 18 por ciento, en tres tramos, a pagarse en marzo, julio y octubre.

Durante el encuentro, la propuesta fue rechazara por los gremios por considerarla insuficiente, tras lo cual se dio por concluida la instancia de negociación administrativa.

Fracasó la audiencia

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo se refirió al “fracaso de la paritaria salarial” de docentes, indicando que el Gobierno ratificó la oferta del 6 por ciento que había presentado este martes: “Esta audiencia fracasó y se da por finalizada esta instancia administrativa en la Secretaría de Trabajo. Ratificamos plenamente lo que propusimos y haciendo la salvedad de que el 6 por ciento es el primero de los tres tramos previstos para este año”, acotó.

El funcionario agregó que la cifra es la que “permite hoy las arcas de la Provincia en una responsabilidad institucional. De lo contrario, no podemos garantizar cronogramas de pago y pago en los próximos meses, de acuerdo a la situación financiera. Este es el máximo esfuerzo que se pudo hacer”.

A la vez, sostuvo que “Esta propuesta permite garantizar cronogramas de pago. No queremos llegar a algún mes del año sin poder pagar los sueldos, como ya ocurrió en esta provincia no hace muchos años atrás, cuando quedaban meses de salarios sin pagar, donde había aguinaldos que no se reconocían y las clases empezaron el 27 de mayo en el 2003. No queremos llegar a esa situación, por eso es lo que podemos ofrecer desde las arcas de la Provincia”, finalizó Panozzo, al tiempo que agregó que a pesar del rechazo el aumento se pagará igual.