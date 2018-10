Crespo.- Oscar “Pacha” Mori, economista y ex funcionario justicialista de la década del noventa, explicó lo que a su juicio resume el problema económico del gobierno nacional. “No tienen instrumentos para atender a la producción”, sentenció. Además, se despachó duro contra la forma que el gobierno nacional solucionó en 2016 los vencimientos de dólar futuro que había dejado la administración anterior. Considera que Cambiemos administró mal la transición a su propia política económica, lo que llevó al actual endeudamiento y las corridas sobre el dólar. Hace dos semanas, Mori publicó en medios digitales la nota “Todo junto: sí se puede” donde expuso cómo sacar al país de la crisis. En una entrevista con Paralelo 32 habló sobre el problema y aseguró que “mientras tengamos la ‘Argentina financiera’, Macri no puede resolver ningún problema”.

– ¿El pago del dólar futuro los desestabilizó?

— Totalmente, por más que hayan cobrado el 15% de ganancias a los tenedores de dólares a futuro, no es significativo. Los tipos ganaron una bocha. Lo tomaron a 9 pesos y llevaron el dólar a 14 y pico. Si se hace la relación entre dólares y pesos y da un 60% de utilidad desde que aumentaron el dólar hasta que lo pagó el gobierno. ¿Qué hizo? Metió una cantidad de plata al mercado y no la pudo manejar. Allá por agosto del 2016, cuando terminó de pagar, subió la tasa de interés al 4, después al 5 y al 6%. Después se acabó el gobierno. Era cuestión de tiempo, porque cada vez tuvieron que subir más la tasa para retener la plata.

– ¿Es lo que hoy está al 60% anual?

— Está a 61%, porque ahora modificaron. Un crédito personal, ¿cuánto sale? 54 o 55% más IVA. Es el fin, se acabó. El gobierno se endeudó para cambiar dólares por pesos. Pero como ha hecho una cadena inmensa por el multiplicador monetario (proceso que permite a los bancos multiplicar el dinero partiendo de una cantidad de dinero inicial, N. de R.). Ahora sacaron un título nuevo que se llama ‘no sé qué cosa’ al 4% mensual, que es el 61% anual, para evitar la huida del dólar. Entonces, pusieron una banda de flotación que va de 32 a 38 pesos. Pero, mientras mantengan la tasa de interés alta, están perdidos.

Gobierno perdido

– ¿Por qué el gobierno está perdido?

— Porque la economía no se desindexa porque baje el dólar de 40 a 33 pesos. Si no podés bajar la tasa de interés al 18% o al 20%, no vas a poder bajar los precios, por lo tanto, te llevás la plata de las tarjetas, de los créditos, de los créditos personales. ¡¿Secás la plaza?! Es imposible que haya consumo. A los diez meses de iniciar el gobierno de Macri, un banquero americano en algún medio porteño los definió como ‘un club de amigos dedicados a las finanzas, sería bueno que alguno se dedique a la producción’. Este es el problema. Supongamos que pueden bajar el dólar. Ellos piensan que a medida que les dan dólares para ir saliendo despacio de los pesos, pero esos dólares son capitales especulativos, ninguno viene por su cara linda ni porque van a invertir. Son ladrones internacionales, se van cuando les conviene. Y el gobierno está atrapado en esto. O sacan el exceso de moneda y después vas a tener que laburar para que el dólar baje a 34 pesos. Porque, qué pasa. Normalmente, hay menos demanda que oferta. Por más que falten dólares en Argentina, porque lo comen el déficit del sector automotriz, el déficit del turismo externo y el consumo de internet, que suman un disparate.

– ¿El déficit automotriz?

— Las empresas de autos cuestan por año entre 12 mil y 14 mil millones de dólares, porque importan más autopartes que los autos que exportan. El lobista del sector, Cristiano Ratazzi dice ‘nosotros generamos 200 mil empleos’. Pero del otro lado tenés 2 millones que no pueden comer. Después hay que invertir, además, 5 mil o 6 mil millones para arreglar las calles, hacer rutas. ¿Y eso quién lo paga? Los que no tienen auto, vamos a ser realistas. Mientras esté la tasa de interés alta, olvídese, porque la economía no se va a desindexar. Yo, en mi estudio, dije: ‘saquen la guita que hay y trabajen para que el dólar baje a 34 pesos’. Perdieron ya 100 mil millones de crédito externo, perdieron el consenso y el apoyo de la población. El tipo que trabaja está viendo cómo aguanta. Tampoco tienen herramientas. Macri fue a Mendoza y dijo pelotudeces. El problema de la crisis de Mendoza son cinco o seis millones de botellas de vino. Sáquelas del mercado. Haga un fideicomiso 60, como lo planteo en mi nota.

Fideicomiso 60

– ¿Qué es el Fideicomiso 60?

— Se arma con instrumentos de financiación a la producción, como la prenda flotante, warrant, opciones de compras agropecuarias. Por ejemplo, el warrant genera un certificado que es un mercado de capitales. Lo mismo que el debenture, los swaps. Hay miles de instrumentos para capitales productivos.

– ¿Y por qué se abandonaron?

— Porque pasamos a la ‘Argentina financiera’. ¿Qué hacen los bancos? Cuenta sueldo, especulaciones, créditos personales, tarjetas. Y cada vez tienen menos gente. A un empleado que gane 50 mil pesos le dan 500 mil pesos por internet. Y va un pobre comerciante que laburó toda la vida, ¡pero no lo atienden! Mientras tengamos esto Macri no puede resolver ningún problema; porque no tiene instrumentos. Luis Etchevehere, antes que lo bajen de ministro a secretario, fue a Corrientes a una reunión con los arroceros. De acá a diciembre el grueso de la exportación es arroz en cáscara. Además, se tiene que laborear para la próxima siembra. Si se suma, este ‘quilombo’ del arroz son 200 millones de dólares; ¡lo que pierde en un día el BCRA con el dólar! Si no hay un instrumento para accionar sobre la producción hoy, están perdidos si esperan que la tasa de interés baje. Va a bajar con 5 mil millones de dólares menos en la cuenta y con 16% de desocupación.

– ¿Cómo operaría con mecanismos como warrant u otros?

— El Banco Nación podría sacar un warrant y darle un 60% del valor de equis cantidad de mercadería que tenga cada productor o empresario. El tipo recibe el dinero, con un contrato a 6 meses, un año, un año y medio, lo que se pacte, y lo tiene que invertir para mover la economía. La mercadería queda en depósito como garantía. Si hay exceso de producción, esa producción excedente puede ser el reaseguro del warrant. En cambio, hicieron un fideicomiso de miles de millones para obra pública, en realidad para robar. Se les cayó este proyecto de lo público y privado, PPP. ¿Qué dice el ministro de Transportes? ‘Vamos a hacer un fideicomiso para tomar la plata para que ellos puedan hacer la obra’. Es decir, se endeuda. Si puede tomar 6 mil millones de pesos para esto, ¿no puede tomar mil millones para un sistema de warrant para la producción?

– Cuando aparece una política de concentración, parece que los defienden pero no los escuchan.

— Sí, pero hay que crear el instrumento. Qué hace con la gente de los 200 tambos que desaparecen, que trabaja, que no vive de planes. Mire, en el nuevo acuerdo entre Trump y Canadá, qué le dice el primer ministro canadiense: ‘No me toquen la clase media y no me toquen la economía de oferta lechera; nosotros pagamos un peso más la leche, pero defendemos a nuestros productores’. Qué le dijo el presidente de Francia, Macron, a Macri, cuando creía que se venía con el acuerdo de la Unión Europea. ‘Yo no te firmo porque los ganaderos me matan; y antes, los de la leche’. Ahora, nosotros matamos a nuestros tamberos, a nuestros citricultores. Dos pesos necesitás, ¿cuál es el problema? Cuando uno va a un banco en calle Florida de Buenos Aires o va a un banco en La Quiaca y puede hacer lo mismo, está perdido. Un gerente de banco antes debía saber sobre vacas, producción zonal, para atender a los productores. Ahora, hay una computadora con un gil que dejaron a cargo. Le miran la facturación y deciden. El único que, más o menos se salva, es Banco Nación que tiene algunas líneas para la producción. Tiene el Banco Nación en todo el país y con 20 gerentes con un buen fideicomiso, en 20 días saca el excedente productivo que frena la producción.

La religión del capital

– Los expertos del gobierno son tan economistas como Ud. ¿Por qué no lo hacen?

— No es un problema de ser economista o no. Le explico: el capital, el mercado, la economía, no existen. Es como la religión: sólo funcionan si hay fe. Si no hay fe, no funciona. Tome Ud. la madera; primero hacemos fuego, después viene un carpintero y hace una mesa, bien de uso; después viene el comerciante y la vende, transformó la madera – mesa en bien de cambio. Para que esto funcione como capital Ud. debe creer en el capital, es así. Los países más desarrollados son aquellos donde la ‘religión’ prendió en serio, y son respetuosos de la ley, como Alemania, Estados Unidos, Suiza. Tienen realmente una disciplina, han crecido, han peleado a la adversidad. Es un problema de fe. Ud. no me puede hablar del mercado si no cree en el mercado; no me puede hablar de bancarizar la economía como dijo Sturzzeneger. Cacemos en el zoológico: le doy al que tiene sueldo, le saco un porcentaje del sueldo, le descuento la tarjeta de crédito, la mutual, el sindicato, la obra social. Mientras arme el sistema para cazar en el zoológico, Ud. está perdido, absolutamente perdido.

– ¿Por qué?

— Ud. se obliga a sostener el sistema aún con déficit. Se quejan los maestros, se quejan los jubilados, se quejan estos y los otros. Acá tengo una estadística de la Caja de Jubilaciones (muestra fotocopia del extracto) Qué hace la Caja para disimular la situación: manipula los estratos de cobros para la estadística. Los maestros tienen una jubilación promedio de 28 mil pesos. ¿Cuántos conoce Ud. que no sean docentes ni estén en el Estado, con una jubilación de 14 mil, 16 mil o 20 mil pesos? No conoce a nadie. El poder judicial tiene promedio de 109 mil pesos; hay tipos que cobran 300 mil y pico. A los jubilados del Instituto del Seguro les pagan, de promedio, 62 mil pesos. Los del poder Judicial, otra jubilación alta. Son datos de la Caja. Compare esto con los privados. Bordet dijo ‘están garantizados los derechos de los jubilados’. Si uno va a la información oficial, la Caja tiene a diciembre del año pasado un déficit total de 7 mil millones; con los nuevos aumentos se le ha ido a 9 mil millones, más los nuevos jubilados que incorporó. Y aún tiene 4 mil jubilaciones ‘pisadas’ que no salen. Le dicen que hay ‘derechos adquiridos’, la Constitución. Decime en qué lugar dice en la Constitución que todos los entrerrianos tienen que pagar impuestos para garantizarle esa jubilación a algunos. No se puede soportar que el Estado pague 10 mil millones por año para poner en caja la Caja. ¡Hablamos mucho al pedo! Nadie pone estos temas arriba. Será que no quieren pelearse con el Poder Judicial, o esperan a jubilarse. Hay que regular cuánto van a poner los contribuyentes. Los aportes son del Estado, contribuciones del individuo. Si hay un déficit hay que discutir qué ponemos los contribuyentes.

– Pero es por Constitución el sistema jubilatorio.

— El Estado tiene el compromiso de tener un sistema jubilatorio, pero ¿dónde está el compromiso de que tenemos que pagar impuestos para pagar las jubilaciones? La Caja nacional es el mismo tema. ¿Dónde está? También hay que ver el sistema de aumentos de sueldos y aportes, porque si seguimos con 20% más 20% más 20%, los de arriba se van a Miami, los de abajo se cagan de hambre y el sistema jubilatorio explota.

– Políticamente es muy difícil que alguien quiera pagar el costo.

— Nunca nadie me supo dar explicaciones por qué no avanzó la discusión. Me dicen que no se puede arreglar políticamente. Bueno, sepamos cuánto le estamos pagando el sueldo a Chiara Díaz (jubilado del Superior Tribunal de Justicia, N. de R.). El problema no son los jubilados de abajo; el problema es saber cuánto ponen los contribuyentes para pagar la jubilación. Es una decisión política.

– ¿La dirigencia política no avanza con esto?

— No, y no sé con quién tienen miedo de pelearse, si con los jueces. Porque no es con los que cobran 30 mil, 40 mil o 50 mil pesos. El problema es los que cobran más de eso. Cuando dicen que Urribarri se robó un calzón, o un millón o cien millones. Urribarri tuvo dos actos de corrupción que son gravísimos. Uno, con el Procurador García porque lo echó al secretario de Justicia, Rubén Virué, porque planteó un tema de independencia profesional a la pareja del procurador. Lo echaron en media hora. Fue un acto de corrupción institucional gravísimo. El acto de corrupción financiero, que es legal, fue darle al Poder Judicial la antigüedad el día que se recibieron los jueces de abogados. Y debemos agradecer que no tomaron el Jardín de Infantes porque si no le agregan 20 años más. Y lo otro, fue aceptar que se ajusten los sueldos equiparando con la Corte Suprema. Los sueldos se fueron a la mierda e impactaron en el sistema jubilatorio. En el paquete hacia adelante, le debe significar a la provincia un gasto de 15 mil millones de pesos.

– ¿A qué apunta con esto?

— A que hay una discreción en el manejo del enriquecimiento de lugares, de tipos y de situaciones a costa de nada. Entonces, el Estado es una fábrica de ricos a costa de la sociedad. No se puede bancar. Cuando subió Bordet dijo que Urribarri le dejó la provincia fundida. Sí, puede ser. ¿Cuánto debía? 12 mil millones. ¿Cuánto debe a hoy? Está en internet. Con el crédito de BID que le aprobaron para hacer obras acá y allá, vamos a deber 50 mil millones y con el déficit del año que viene, 60 mil millones. Está todo bien, Bordet es un buen chico, está todo ‘tranqui’. Pero la realidad es esta: ¿hasta cuándo se puede seguir pagando estas cosas? Entre Ríos es una provincia casi medieval.

– ¿Por qué medieval?

— Si no van a pensar, dense vuelta y copien. Vean como hizo Santa Fe para descentralizar, para manejar las comunas, para construir los caminos, para aplicar un impuesto rural justo. Ud. tiene la vialidad más grande del país, ¿para qué? si tiene la mayor cantidad de gente en Paraná. Ud. me dirá que los quiero echar. No. Vaya armando un plan de largo plazo, donde va pasando el sistema vial a los distritos. Que lo pague el contribuyente directo y Ud. tiene un impuesto simbólico al agro para pagar algunas otras cosas. ¿Por qué no se avanza? Porque estas ideas cambian el paradigma del poder. Si vamos a distritos, el intendente de Crespo, por ejemplo, se ve obligado a arreglar los caminos de ese distrito, y las escuelas del distrito dejan de ser escuelas rurales. Si los de cada aldea de un distrito entran a votar con los de la ciudad cabecera, cambia el perfil de los intendentes que se eligen. Es el problema de fondo de esta discusión. Entre Ríos tiene 108 distritos en los departamentos. Santa Fe hizo 180. Qué diferencias hay entre Santa Fe y Entre Ríos. Que el distrito en Santa Fe es una unidad económica, política y administrativa con cabeceras en comunas. Les transfirieron vialidad y en cada distrito se resuelve el tema vial y los impuestos. Pero el distrito en Entre Ríos es solamente catastral.

Quién es

Oscar Horacio “Pacha” Mori es economista, tiene 71 años, casado y con hijos, fue un importante funcionario de los gobiernos justicialistas en la década de 1990 en Entre Ríos. Estuvo a cargo de la Secretaría de Reforma del Estado y Control de Gestión, en la segunda gobernación de Jorge Busti (1995-1999). De aquellos tiempos le quedó una condena judicial en 2006 por el desvío de fondos de una Fundación privada, Aciser, apoyada con aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la campaña del Partido justicialista de 1997. Aunque aclara que de la función pública se fue sin un peso de más. Siempre polémico y de opiniones muy rotundas, es un ex dirigente de consulta permanente para sus compañeros justicialistas en el gobierno.

“Además de ser licenciado en Economía; tengo otros títulos más importantes, técnico apicultor nacional y profesor de dibujo publicitario”, suele presentarse ante la prensa.

El costo de los políticos

“Todo el costo político de funcionarios legislativos nacionales, de las provincias y las municipalidades del país dan 100 mil millones de pesos; más 65 mil millones que firmó la ministra Stanley con los impresentables de los movimientos sociales. Y el FMI te pide ajustar 200 mil millones que tenés que sacar de la producción, de la gente que trabaja. No digo que es fácil hacerlo, pero quiero que se discutan estos temas”.

Sistema PPP

– ¿Cómo ve el PPP (Participación Público Privada en la obra pública)? ¿No va a funcionar? — Fracasó ya. Los bancos dijeron que no prestan y salió el ministro de Transporte a decir que van a hacer un fideicomiso en el Banco Nación para endeudarse. ¡Es un disparate! Pero la obra pública hace 15 años que sigue siendo un disparate. Haces el asfalto en 15 kilómetros de una zona rural; lo anuncia el gobernador y todos aplauden. Pero, ¿van a pagar algo los propietarios de esos campos por donde pasa la ruta, que van a pasar de valer 1.500 dólares a 3 mil? ¿O les regalamos la obra? Es lo que llamo la ‘apropiación de la plusvalía social’. Es lo mismo que con las jubilaciones. ¿Quién lo paga? Juan Pueblo. Otra: ‘vamos a hacerle la planta de agua a Concordia’. El productor que tiene un pozo en Feliciano, tiene que pagarle cuando compra fideos un pedacito del impuesto incorporado al precio por la planta de Concordia, de la jubilación cara, del asfalto del otro. Ajá! ¿Y la Municipalidad de Concordia va a pagar aunque sea 50 pesos por mes a cien años para que se invierta ese fondo en otro lado? ¿O seguimos poniendo los contribuyentes?

Situación internacional

– ¿Qué pasa con la situación internacional?

— Estos tipos de Cambiemos llegaron pensando que ganaba Hillary Clinton. Al año, se encontraron que subió Trump. ¡Trump es un genio! ¿Por qué Clarín o el New York Times le dedican una o dos páginas en contra por día? A esos diarios influyentes, Trump se los pasa por el culo. Analicemos las cosas que hace Trump. El gordo de Corea del Norte, ¡otro genio! No lo atendía nadie, se estaban quedando sin comer. Hizo la bomba atómica, amenazó ‘que la tiramos, que explota’. Cómo termina. Trump, les dijo a Corea del Sur y Japón ‘muchachos, se hacen cargo del gasto de defensa, porque yo no pongo más’. Y le dijo a Corea del Sur, ‘te saco el convenio comercial si no arreglás’. ¿Y el gordo qué quería? ¿Tirar la bomba atómica? ¡No!, plata. ¿Qué hizo Trump con la OTAN? Les planteó: ‘Yo tenía que pagar el 20% y estoy poniendo el 80%. Me voy’. ¿Qué le dijo a la UNESCO? ‘Soy el único que paga y Uds. sacan declaraciones a favor de Palestina’ Parecía que se comía a los mexicanos crudos. Al final, se sentaron y firmaron un convenio. Qué hizo con las familias separadas de inmigrantes. Lo criticaron y qué les dijo: ‘Muchachos, esta es una ley que hicieron Uds.’ Qué dijo sobre los acuerdos del carbón. ‘Me voy del protocolo verde porque nosotros cerramos las minas y los otros siguen trabajando’. A Turquía le dijo ‘muchachos, el acero y el aluminio los produzco en casa; así que les duplico los aranceles’. Con las motos Harley Davidson, también. Ellos decidieron poner una fábrica en el exterior y Trump les amenazó que les ponía un sobre arancel. Con Trump en el gobierno y sus políticas, Argentina no va a encontrar un peso en el mercado internacional, excepto capitales especulativos que les den guita a lo loco. No es un problema de capitales; el gobierno no tiene pensamiento productivo e instrumentos de política económica. Tenés que generar instrumentos.

– ¿No corremos a todos si imponemos demasiadas condiciones al capital extranjero?

— El problema no sé hasta dónde puede ser cierto y en qué aspectos, vengan a invertir. Si vos debés 300 mil millones afuera y los argentinos tienen 350 mil millones afuera… la varita mágica no produce. Volvemos al tema: lo tienen afuera porque no te tienen fe.