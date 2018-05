Entre Ríos recibió alrededor de 100 mil visitantes este fin de semana largo

Se estima que este fin de semana largo, debido al Feria​do del 1 de mayo y siendo el 30 de abril día no laborable, se alojaron en Entre Ríos aproximadamente 100 mil turistas. Esto s​ó​lo contabilizando quienes se albergaron en alojamientos homologados por la provincia, en todas sus categorías, como hoteles, apart hoteles, cabañas y bungalows, casas de alquiler y campings. El número real aumenta teniendo en cuenta a los alojados en casas de familiares o amigos (no hay registro de este segmento).

También se suman quienes visitan algún punto de la provincia en el día sin pernoctar. Vistas a complejos termales, un día de pesca, la asistencia a una fiesta o evento, o un paseo por alguna localidad, son algunas de las motivaciones para este tipo de turismo denominado “excursionismo”. En este segmento se encuentran muchos visitantes desde la República Oriental del Uruguay hacia localidades entrerrianas limítrofes, desde Buenos Aires hacia el sur de nuestra provincia (Islas del Ibicuy y Gualeguaychú); desde Corrientes hacia complejos termales o sitios de pesca del norte entrerriano (Federación, Chajarí, La Paz, Santa Elena); y desde la provincia de Santa Fe hacia Victoria y Paraná principalmente.

Entre Ríos sigue ocupando el tercer lugar como destino turístico dentro del país, detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Movimiento económico

El volumen económico que ingresó por turismo a la provincia en este feriado, se estima en 160 millones de pesos. Este cálculo es un coeficiente donde se computa la cantidad de pernoctes según tipo de alojamiento, multiplicado por el gasto diario que un turista tiene en Entre Ríos, ubicado en 1​.550 pesos para quienes se alojan en hotelería convencional; y 900 pesos para quienes lo hacen en otro tipo de alojamiento.

Según la consulta a los municipios, hay localidades donde se calcula un gasto promedio diario de 1.300 pesos, y otros con mayor gasto, que alcanza los 1.800 pesos. El cálculo de gasto diario, surge de las encuestas realizadas desde la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos, y de consultas a destinos referentes y organismos del sector, abarcando los distintos conceptos de gastos que un turista realiza.