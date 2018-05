Victoria.- Un par de semanas atrás los cierres de actividades comerciales, profesionales y de manufacturas fue mencionada en expresiones públicas vinculadas con los enormes incrementos de tarifas. Quisimos saber cuántos cierres o bajas se han registrado pero también cuántas altas, ya que ese mercado es dinámico y siempre lo fue. En consecuencia, solicitamos información en la oficina de registraciones municipal, donde obtuvimos los datos correspondientes al 2018. Accedimos a las altas (habilitaciones) y bajas (cierres) del sector en cuestión.

En principio podemos adelantar que son 68 las primeras y 60 las segundas, es decir que se habilitaron mayor cantidad de actividades de las que cerraron o cambiaron de dueño.

Al tomar los dos aspectos comprobamos que una farmacia que fue dada de baja solicitó la inscripción en la misma dirección, porque fue transferida a nuevos dueños. Otros normalizaron su situación porque estaban trabajando hace un largo tiempo bajo una denominación, cambiaron la sociedad y tienen que hacer toda la tramitación correspondiente, pero es la misma empresa, como ocurre con un frigorífico de vacunos o la explotación del hipódromo, que fue habilitado y luego dejó la actividad.

Con respecto al rubro “kiosco, despensa y almacén”, se habilitaron 10 pero se dieron de baja 13 en total. Fueron 8 los nuevos inscriptos para explotar las cantinas del corso, se dieron de baja 3 porque el resto sigue la actividad en otro lugar.

La otra modalidad que se destaca por los cierres y apertura es el correspondiente a carniería/pollería; fueron 10 las que abrieron sus puertas y siete fueron dadas de baja.

Fueron 5 las aperturas de “tienda, ropa y zapatería” y cerraron 7.

Las licencias de remis nuevas le ganaron a las bajas 6 contra 1.

“Cabañas, hotel, alojamiento ”3 altas y 2 bajas, las verdulerías -2- la misma cantidad que se abrieron se cerraron. Gastronomía 2 altas y 3 bajas.

En definitiva, hay muchos negocios y comercios como regionales, pinturería, servicio de piletas y semillas, que alternativamente cerraron o comenzaron la actividad. Es decir que mientras unos no pueden o ya no les interesa, otros se animan.

Comercios Altas Bajas

Kioscos/Despensa/Almacen 10 13

Carnicería/pollería/Huevos 10 7

Tienda/Zapatería/Ropa 5 7

Cantina corso 8 3

Bazar/Cotillon 1 1

Lic Remis/Taxi 6 1

Cabañas/Hotel 3 2

Gastronomía/Bar/Conf. 3 4

Constructora 2 3

Otros 13 19

Total 68 60

Los tiempos han cambiado y las estadísticas ofrecen datos indicativos sobre los cambios que experimentó Victoria, que han sido significativos, pero se demuestra que en la actualidad la cantidad de comercios, pymes, talleres, estudios profesionales, y otras actividades variadas, ofrecen más o menos todos los productos y servicios que la comunidad necesita o requiere.

Hay datos indicativos que se produjeron con posterioridad a la apertura de la unión vial.

Si bien no tenemos datos anuales cronológicos de los archivos de Paralelo 32, tomamos algunos números de más de 15 años hacia atrás en coincidencia con la apertura de la unión vial en 2003, cuando se produjo un notable crecimiento de la actividad comercial. En 3 años se abrieron 835 negocios.

Año 2002 2003 2004

Altas 274 306 285

Bajas 60 44 38

Diferencia 214 262 187

También recabamos datos de una publicación de nuestro Semanario del 5 de agosto de 1995, donde verificamos que de enero a julio cerraron sus puertas 104 contribuyentes y125 solicitaron habilitación. La mayoría eran despensas, frutería, verdulería, bares, tienda y kioscos, muchos comercios con varios años de actividad.

El dato más cercano lo tomamos de archivos de nuestro Semanario de los primeros 7 meses (enero-julio) del 2016, donde se produjeron 109 altas y 86 bajas.

El valor registral

Las estadísticas ofrecen datos y dan letra para todo lo que se desee demostrar; tanto para el que quiere afirmar que cierran muchos negocios como para el que desee demostrar que muchos abren sus puertas. Paralelo 32 no quiere demostrar nada, solo los datos objetivos.

No siempre un alta o una baja es un comercio. Puede ser, entre muchas otras posibilidades, un joven o una joven que se matriculó como electricista y se registra en la Municipalidad y Afip para trabajar en regla, y la baja puede ser de esa misma persona que resolvió dejar el trabajo por cuenta propia y se incorporó a la plantilla de una empresa.

Digamos además que, tantas veces como hemos publicado esta clase de números oficiales, las actividades que se abren y se cierran han sido numerosas. Está el que prueba y fracasa, el que prueba y permanece, y también las actividades temporarias, que requieren de inscripción solo durante un periodo programado.

El saldo de altas y bajas ofrece un resultado orientador pero no alcanza para un diagnóstico, aunque es lógico que una localidad crece mientras tiene más altas que bajas y decrece cuando ocurre lo contrario. De ahí el valor de estos registros. Pero saber cuáles son los factores que producen estos movimientos requiere un trabajo mucho más profundo que no admite improvisaciones, demanda un trabajo profesional y de encuesta extendida. Por eso aquí no expresamos conclusiones, solo datos matemáticos. (L.Jacobi)