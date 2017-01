Nogoyá.- El malestar en el sector lechero se extiende y las voces de disconformidad con las políticas económicas se multiplican en la ciudad. Así, el anuncio por parte del municipio de una reedición de la Fiesta de la Leche no ayuda a calmar los ánimos de productores que aseguran la situación no ha mejorado. Carlos Borré, productor tambero aseguró al medio: “Yo había planteado en la Sociedad Rural que creo que los tamberos no estamos para fiestas”.

“La crisis que hemos pasado y que estamos pasando es terminal para los tamberos, nosotros en la zona nuestra hemos hecho un relevamiento y hemos tomado 25 km lineales en estos últimos tres años: han cerrado 17 tambos”, sentenció, y sumó: “Y en los últimos seis meses cerraron los tambos más grandes que existían en la zona”.

En esta línea analiza: “En 25 km vemos esa crisis, lo que será a nivel país. Entonces yo planteé cómo van a hacer la Fiesta de la Leche, porque no hacen el funeral del tamberos”. “Creo que un poco es una tomada de pelo, creo que el tema de leche el gobierno no lo quiere solucionar a través del representante, que es el señor Sanmartino”.

“El señor Sanmartino está puesto por la industria y por lo tanto el tema tambero no se va a solucionar nunca”, reflexiona, y anuncia: “Las entidades del agro le hemos pedido la renuncia de Sanmartino, cosa que nos han dicho ´no nos pidan cosas que no le podemos dar´; o sea que está puesto por la industria y responde a la industria”.

En relación a la grave situación en el departamento descripta anteriormente explica: “Cada tambo que se cierra tenés multiplicar por tres o cuatro personas, en 17 tambos multiplicado por 4, ya sabes que son más o menos 60 personas que se han quedado sin trabajo; eso es 25 km, vuelvo a repetir. A nivel país es tremendo el tema”.

“El tambo cuando empezó la crisis estaba en 1.200, 1.300 pesos la tonelada de leche en polvo, hoy en día la tonelada de leche supera los 3.000 dólares entonces por qué no nos mejoran el precio, porque no quieren las industrias”, subraya, y enfatiza: “Yo pensé en eliminar el tambo y arrendar todo”.