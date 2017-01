No le importó el que dirán y se arriesgó a realizar el deporte que amaba y hasta el momento lo hace. Disputó diferentes torneos, vistió múltiples camisetas, gritó innumerables goles. Hoy lleva el uniforme del equipo más importante del fútbol femenino, el cual salió campeón, jugó dos Copas Libertadores y recibió una convocatoria por parte del seleccionado nacional.

Sofía Schell es oriunda de Crespo y juega al fútbol desde los seis años, cuando la sociedad aún no entendía que las mujeres también podían realizar esa disciplina, aunque ahora algunos así lo sigan creyendo. Hoy juega para la UAI Urquiza de Buenos Aires, último campeón del torneo de Primera División de AFA. Para llegar a usar estos colores, primero debió tener un comienzo, el cual lo hizo en la Asociación Deportiva y Cultural. “Costó mucho el inicio, por suerte Fabián “Ruso” Demuth me abrió las puertas de la institución para entrenar, y más allá que al principio se les hacía muy difícil, mis papás también me acompañaron en este deporte” expresó Sofí en diálogo con Paralelo 32.

“Lamentablemente el fútbol femenino no es tomado de la misma manera que el fútbol masculino”.

A los 13 años, la Liga Paranaense no la dejó jugar más con los varones y ella decidió buscar otro rumbo. “Haber jugado con varones hace que muchas veces marque diferencia, porque el roce es otro y eso es lo que te hace aprender y sacarte el miedo a ir fuerte a una pelota por ejemplo” aclaró.

“Hoy nosotras no podemos vivir del fútbol”.

El equipo Las Vampirezas de Paraná fue su nueva casa, disputó los Juegos Evita, donde se consagraron campeonas. Allí recibió la citación de la Selección Argentina en sus categorías juveniles, donde pudo disputar un Torneo Sudamericano. Cuando volvió a nuestro país jugó para Douglas Haig de Pergamino, teniendo buenos resultados.

Luego volvió a Crespo, donde se dedicó al futsal, disciplina que le dio la oportunidad de representar a la provincia en un nacional. Al tiempo volvió a Las Vampirezas donde estuvo por un corto lapso de tiempo, hasta que Logia de Santa Fe se la llevó para jugar la Liga Santafesina. Su buen presente hizo que el Club Unión de Santa Fe se interesara en ella, y la llevará para ser parte del plantel, con el cual se consagró tres veces campeona, siendo la goleadora del equipo. Por último llegó la gran oportunidad, estar en las filas de la UAI Urquiza, uno de los equipos más grandes del país en la rama femenina.

¿Cómo llegó la oportunidad de defender los colores de la UAI Urquiza?

“Yo estaba jugando para Unión de Santa Fe en un gran presente, tanto personal como grupalmente. Veníamos de ganar tres campeonatos seguidos y eso es obvio que llama la atención. Además hubo un contacto de un par de compañeras que estaban allá y me invitaron a realizar un par de pruebas para poder integrar el plantel. Esa semana fue durísima, pero por suerte convencí al cuerpo técnico. Unión no quería saber nada, justo ese torneo había salido goleadora y estaba teniendo un buen presente, pero estaba la oportunidad y no la quería desaprovechar”.

¿Cómo es tu actualidad en el club?

“En la actualidad estamos bien, más allá que me agarran esas depresiones de querer volverme, porque soy muy familiera y extraño bastante. Pero cada vez que me quiero rendir hay algo bueno que se viene por delante. Hace dos meses me quería volver, pero el plantel demostró lo importante que era para el equipo y me hicieron entender muchas cosas que estaban sucediendo”.

¿De qué forma ves venir este año?

“Este temporada está complicada, veníamos de perder con River y eso le pegó bastante al equipo, más allá que al otro partido que jugamos supimos ganar nuevamente, pero estábamos defendiendo un gran invicto y lo perdimos de repente. Volver se complica, ahora nos toca la pretemporada y generalmente son fuertes. Es muy profesional pero a la vez no”.

¿Tomás la dimensión de que estas jugando en uno de los mejores equipos del país?

“Hace unos meses tomé dimensión que estoy en el mejor equipo del país, a veces no me ponía a pensar en eso. Además tengo la suerte de que el DT me tiene en cuenta, generalmente estoy entre las once titulares, eso es muy reconfortable. Lamentablemente el fútbol femenino no es tomado de la misma manera que el masculino, hay ciertas diferencias”.

¿Por qué hay una diferencia entre el fútbol masculino y el femenino, tanto en lo económico como en lo organizacional?

“La plata destinada al fútbol femenino nunca llega completa”.



“Los entes organizadores como la FIFA, CONMEBOL, AFA, son muy machistas. La plata destinada al fútbol femenino nunca llega completa, y eso es lo que nos termina debilitando, porque no sabemos quien se queda con el resto del dinero que falta. Hoy nosotras no podemos vivir del fútbol, tenemos que tener otro trabajo para poder mantenernos”

“La meta es tener la fuerza para seguir, no es fácil mantenerse”.

¿Cuál es el objetivo para este año?

“La meta es tener la fuerza para seguir, no es fácil mantenerse. Después de las copas hay siempre ofertas de equipos nuevos, pero la realidad es que esta competencia internacional fue dura. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible en la pretemporada, para estar de buena forma durante el torneo”

¿Seguís con las ganas de jugar en algún momento en Crespo?

“Si, siempre que vengo estoy todo el tiempo con las chicas de Unión, me encanta poder ayudar en lo más mínimo que sea, es el deporte que amo y me pone muy contenta que en Crespo haya un plantel grande con tantas ganas de competir y representar a la ciudad”

¿Cómo ves la actualidad del fútbol argentino?

“A pesar de todo el fútbol argentino crece en muchos aspectos. Hoy en día, el fútbol es más físico, y si vos observás, ves muy bien en este tema a los jugadores. Quién está mal es AFA, y nosotros lo notamos mucho más. No solo los jugadores no cobran, aquellos que trabajan en las instituciones también están sufriendo este tipo de problemas”.