En Defensa al Consumidor la mayoría de los reclamos son por telefonía

Nogoyá.- En una sociedad donde el consumidor parece ser es eslabón más débil de una cadena de producción que vulnera diariamente los derechos de millones de personas, las denuncias por incumplimiento por parte de las diferentes empresas inundan las distintas oficinas que tienden a velar por el bienestar de la mayoría de los vecinos.

En Nogoyá durante el 2016, desde la oficina de Defensa al Consumidor, se realizaron alrededor de 350 denuncias con el objetivo de llevar adelante una audiencia de conciliación y llegar a un acuerdo entre las partes.

En lo que va del 2017 un gran número de vecinos tanto de Nogoyá como de Hernández y Lucas González, presentó una importante cantidad de reclamos en relación a telefonía celular. “Esto ya no nos asombra, desde que empezamos a atender al público después del receso, son reclamos sobre telefonía móvil que es el gran déficit y problema que tenemos en todos el país”, informó Iván Méndez, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

A ellas se les suman algunas presentaciones relacionadas a compra de automotores y electrodomésticos aunque la mayoría es por telefonía. Por otro lado, un grupo aproximado de quince vecinos denuncia a una empresa constructora por incumplimiento de contrato. Méndez brindó detalles de la causa.

Conflicto con LMR

La empresa LMR construcciones SA, que construye casas y gestiona la financiación ante entidades financieras, se anuncia en su página web como “una joven empresa conformada por profesionales capacitados y con más de 15 años de experiencia en administrar fondos de inversión en materia de construcción”. Apuntan al personas de clase media, a la que acercan la posibilidad de acceder a la casa propia o al desarrollo de un emprendimiento.

“Un grupo grande de ciudadanos de nuestra localidad se acercó a nuestra oficina donde nos plantearon ciertos problemas con LMR; ellos creen que la empresa constructora ha incumplido, nosotros tomamos el reclamo, nos contactamos con la Dirección General de Defensa al Consumidor en la provincia quienes se acercaron a tomar las audiencias de conciliación”, detalló Méndez.

“La primera audiencia no se realizó ya que las cédulas no llegaron a tiempo y se reprogramó para el 28 de diciembre, con asistencia de los vecinos en queja, representantes de la empresa constructora, y el doctor Romero en representación de Defensa al Consumidor de la provincia. Los asistentes a la mesa deliberaron y luego se reprogramó una nueva audiencia para la primera quincena del mes de febrero”.

El responsable local la empresa se comprometió a traer en el próximo encuentro un informe detallado de cada caso reclamado, para poder llegar a un acuerdo entre las partes. “Lo importante es que la empresa ha manifestado dar toda su colaboración para dar una solución a toda esta gente que ha hecho el reclamo y que creen que la empresa no cumplió con lo que corresponde”, dijo Méndez, responsable de la delegación local, donde analizarán caso por caso mientras esperan un informe de la empresa para contejarlo con el contrato que cada cliente ha firmado.

Recomendaciones

Al ser consultado sobre cómo evitar estos futuros inconvenientes en cualquier tipo de adquisición o contrato que se haga, desde la OMIC aclararon que siempre se les manifestó a los usuarios o consumidores de la ciudad que antes de firmar pidan una copia de un contrato se tomen el tiempo de leerlo, y que en caso de no entender las distintas clausulas se acerquen a la oficina donde se les dará una ayuda.

“También pueden dirigirse con un abogado para que los asesore y no firmar un contrato sin tener conocimiento, ya que muchas veces uno por la misma ansiedad de tener su vivienda, su auto, un viaje o lo que fuera, muchas veces no leemos y nos encontramos con algunas clausulas que nos terminan sorprendiendo”, argumenta, y concluye: “Nosotros siempre recomendamos que pidan una copia para revisar, no se la pueden negar, no se apuren a firmar, tómense un tiempito”.