En el marco del Día de la Bicicleta, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para Latinoamérica realizó un estudio sobre el comportamiento de los ciclistas en nuestro país.

El estudio resulta de un muestreo de casi 5.000 ciclistas que circulan por Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Salta y San Juan, y arrojó más de 24.000 infracciones, entre las que se destaca que únicamente 3 de cada 10 ciclistas utilizan casco.

La Ley 25.965 señala la obligatoriedad de tener espejos retrovisores en ambos lados, bocina, guardabarros sobre ambas ruedas y luces, así como también que el conductor lleve puesto un casco protector, ropa preferentemente de colores claros y señalización reflectiva.

Además del casco, otro de los factores más preocupantes es la ausencia de luces. Este indicador también arrojó falencias entre los ciclistas argentinos, dado que el 72% no dispone de este equipamiento. Asimismo, un 62% no cuenta con guardabarros y más del 58% no usa ropa reflectiva, indumentaria necesaria para poder ser visto fácilmente por el resto del tránsito. Por otro lado, un 21% transita escuchando música o usando el celular.

El 85% no posee espejos retrovisores, mientras que un 78% no cuenta con bocina. También se registraron 1.850 infracciones por actitudes peligrosas, por ejemplo, no transitar por la derecha, cruzar en rojo, ir en contramano o no respetar a los peatones. Otro indicador significativo es que casi el 50% de los ciclistas tienen entre 19 y los 35 años.

En cuanto a las ciudades de Latinoamérica, Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile resaltan por ser las urbes donde el uso de las bicicletas toma cada vez más protagonismo. Esto vá de la mano con las nuevas corrientes de movilización sustentable y barata, que en conjunto con el tráfico, empujan a muchos a elegir la bicicleta como medio principal.