El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Crespo, Carlos Paifer dijo a Paralelo 32 que “creemos que los motivos del paro son suficientemente legítimos para sumarnos, aunque hay puntos en los que estamos más de acuerdo que en otros, consideramos que es una manera de transparentar la situación por la que están atravesando los trabajadores; que como en el caso de nuestra ciudad, la cual no es ajena a la realidad que se vive en el resto de la provincia y el país; se han producido despidos; o se tiene al empleado inscripto por media jornada trabajando jornada completa; como también se da el caso de muchos trabajadores que están en negro, sin percibir los derechos que corresponden por Ley a un salario digno, una obra social, cobertura de riesgos, entre otros puntos que reclamamos”.

Aunque no se aventuró a anticipar el impacto que la medida tendrá en el ámbito local, comentó que “Todo trabajador tiene el derecho a acogerse al paro si es que así lo desea; ya que es un derecho constitucional que lo asiste a adherirse o no a una huelga, quedando a elección de cada trabajador”, a lo que agregó que “el empleador no puede obligarlo a presentarse al lugar de trabajo en caso que este decida sumarse al paro, ni ejercer presión sobre el trabajador para que no se adhiera”.

Al ser consultado sobre si este día de paro, de reclamo del trabajador sindical, se debe descontar del sueldo, expresó que “pasa por una decisión del empleador el descontar el día, aunque esto no se debe transformar en una manera de presionar al trabajador, ya que está en su legítimo derecho a no asistir a su lugar de trabajo informándoselo previamente a su empleador”.