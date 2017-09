Emiliano supo recuperarse de un comienzo complicado

Las pruebas previas a este compromiso, no dejaron conforme al piloto de Crespo, quien junto a su equipo, decidió efectuar el cambio de motor para afrontar la prueba clasificatoria. En esta instancia, obtuvo el 6° mejor tiempo de su clase.

En la primera de las mangas, disputada en la tarde sabatina, un debate constante de posiciones lo tuvo como actor principal. Al cabo de los 9 giros que tuvo este parcial, se quedó con el 8° lugar y con el récord de vuelta en esa carrera. En la segunda, en esa misma jornada, un problema con su impulsor lo dejó fuera de competencia habiendo completado el 5° giro. En la última de las baterías clasificatorias, logró el 9° lugar en la llegada.

Sobre esta primera parte de la fecha, Emiliano refirió: “Habíamos probado el miércoles y el viernes. El motor no andaba tan bien así que no pudimos hacer buenos tiempos. El sábado en las dos primeras tandas tampoco anduvimos rápido y decidimos cambiar el motor para clasificar. Mejoramos porque el que pusimos andaba rápido, pero hice dos vueltas y me fui afuera. Con esas dos vueltas quedé sexto así que andábamos muy bien. En la primera manga quedé octavo, pero fue una buena carrera. Venía cuarto y me pasaron. Peleamos bastante en esa manga. En la segunda tuvimos un problema con el motor. Nos fuimos retrasando hasta que quedé último, y tuve que abandonar. En la tercera no anduve bien y quedé noveno”.

A pesar de haberse mantenido en el lote de adelante en dos de las tres mangas, la deserción en la segunda batería lo retrasó en la grilla de partida para la competencia final.

Cuando la decisiva se puso en marcha, logró avanzar a la 10ª posición, en una largada segura. A partir de allí, se prendió en la extensa fila india, que giraba apretada y con cambios constantes. El volante entrerriano fue cauteloso y aprovechó las situaciones que se le presentaron en esa disputa de posiciones para escalar al 7° lugar. Hacia el 12° giro, había logrado desprenderse de sus perseguidores inmediatos y buscaba descontar al sexteto de punta, que se había escapado. Las últimas vueltas le permitieron girar cómodo y achicar distancias con los de adelante, pero la bandera de cuadros cayó antes de que pudiera producir algún cambio de posiciones.

“En la final largué 11° y pudimos hacer una carrera entretenida. Fuimos pasando a todos. Varias vueltas giramos todos muy juntos. En un momento quedé solo y ahí empecé a hacer vueltas más rápidas. Les desconté bastante y terminé 7°”, comentó conforme por lo actuado en pista.

Luego agradeció: “Quiero agradecer a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a todo el equipo Dynamic Racing, a mi mecánico Nico, a Viviana Sagba, a la Escuela Técnica de Crespo, al Centro de Entrenamiento Integral “Renovar” y a mis sponsors: Pronec Neumáticos de Competición, Red Band SRL Recapados, GR Cauchos, Estaciones de Servicio Marcelo Gottig, y a la Municipalidad de Crespo”.

Emiliano Stang reúne con esta participación 325 puntos en la tabla de la Junior Max, en la que ocupa el 5° lugar. La última convocatoria de RMC Buenos Aires en esta temporada será el sábado 14 de octubre en el kartódromo de Zárate.

RMC BUENOS AIRES – 7ª FECHA

Kartódromo “Rubén Luis Di Palma”, Ciudad Evita (Buenos Aires)

JUNIOR MAX

Clasificación: 1. Fritlzer, Otto 47,159

1ª Manga: 1. Grimaldi, Francesco, 2. Fritlzer, Otto, 3. Barrio, Jorge, 4. Vezzaro, Isidoro, 5. Bohdanowicz, Lucas, 6. Alonso, Bautista, 7. Astiz, Lorenzo, 8. Stang, Emiliano, 9. Sachs, Tobias, 10. Quevedo, Braian, 11. Alberti, Juan P., Nc. Rossi, Agustín, Nc. Samcov, Franco, Ex. Lopez, Santino.

2ª Manga: 1. Barrio, Jorge, 2. Fritlzer, Otto, 3. Grimaldi, Francesco, 4. Vezzaro, Isidoro, 5. Samcov, Franco, 6. Bohdanowicz, Lucas, 7. Astiz, Lorenzo, 8. Alonso, Bautista, 9. Alberti, Juan P., 10. Lopez, Santino, 11. Rossi, Agustín, 12. Sachs, Tobias, 13. Quevedo, Braian, Nc. Stang, Emiliano.

3ª Manga: 1. Vezzaro, Isidoro, 2. Bohdanowicz, Lucas, 3. Barrio, Jorge, 4. Fritlzer, Otto, 5. Alberti, Juan P., 6. Astiz, Lorenzo, 7. Lopez, Santino, 8. Samcov, Franco, 9. Stang, Emiliano, 10. Alonso, Bautista, 11. Sachs, Tobias, 12. Quevedo, Braian, 13. Rossi, Agustín, 14. Grimaldi, Francesco.

Final: 1. Grimaldi, Francesco, 2. Fritlzer, Otto, 3. Vezzaro, Isidoro, 4. Barrio, Jorge, 5. Bohdanowicz, Lucas, 6. Samcov, Franco, 7. Stang, Emiliano, 8. Alberti, Juan P., 9. Lopez, Santino, 10. Rossi, Agustín, 11. Sachs, Tobias, 12. Quevedo, Braian, 13. Alonso, Bautista, Nc. Astiz, Lorenzo.

Campeonato Extraoficial: 1. Fritlzer, Otto 641,5, 2. Grimaldi, Francesco 618,5, 3. Bohdanowicz, Lucas 497, 4. Vezzaro, Isidoro 485,5, 5. Stang, Emiliano 325, 6. Astiz, Lorenzo 297, 7. Alberti, Juan P. 258,5, 8. Granzella, Tomas 221,5, 9. Alonso, Bautista 221,5, 10. Barrio, Jorge 193,5, 11. Samcov, Franco 176, 12. Rossi, Agustín 163,5, 13. Hermida, Federico 122, 14. Sachs, Tobias 115,5, 15. Lopez, Santino 99,5, 16. Montenegro, Ignacio 84, 17. Cassalis, Valentino 62, 18. Chorne, Ayrton 58,5, 19. Quevedo, Braian 25,5.