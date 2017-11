Retornado de sus compromisos internacionales, Emiliano Stang disputó este pasado fin de semana la fecha doble y Coronación, junto al Regional de Karting. La cita tuvo lugar en el trazado porteño “Ciudad de Buenos Aires”, en donde enfiló en el lote de la divisional Junior.

Si bien este certamen no es de sus compromisos habituales, Stang no quiso estar ausente en este evento de cierre de temporada. La etapa clasificatoria disputada el sábado, le otorgó el 5° cajón para largar en las mangas.

En la primera de las baterías, cerró el total de los 8 giros en la 7ª colocación. En la segunda, cuando transitaba en el 3° puesto, un toque lo relegó en el clasificador y arribó a la meta en la 7ª posición nuevamente. En la noche sabatina, la competencia final lo vio transitar los primeros tramos de la etapa prendido en el lote, pero un incidente lo perjudicó y lo envió al despiste. Sin posibilidades de redondear un buen resultado en esta carrera, decidió hacer abandono de la etapa, preservando las condiciones de su unidad con vistas a la siguiente jornada de competencias.

“Habíamos estado bastante bien en las mangas. En la primera por un error mío, quedé 7°. En la segunda, venía 3° y tuve un toque. En la final, largué bien y me chocaron. Para cuidar el auto y las gomas para mañana, decidí entrar, ya que no podíamos recuperar nada. Mañana es todo de nuevo. Largamos quintos en las mangas y vamos a tratar de mejorar”, explicó Emiliano.

Para la jornada del domingo, las expectativas eran altas, y en las mangas, el joven piloto de Crespo, buscó escalar en el clasificador. En la primera batería, supo trepar a la 3ª colocación, resultado alentador para encarar el resto de las competencias. Pero en la segunda batería, un toque lo relegó al 6° lugar.

En la última final de la temporada, con una buena partida, se posicionó en el sexteto de adelante, desde donde copió los pasos de los punteros. Hacia el tercer giro, el tránsito por la zona de la “Confitería”, lo perjudicó en un toque, en donde quedó “enganchado” y fue embestido por otro competidor. Con su karting averiado, y ya lejos de luchar por los primeros lugares como lo venía haciendo, debió hacer abandono de la competencia.

“El domingo resultó muy malo. Habíamos empezado bien. En la primera manga terminamos terceros. En la segunda me pegué y quedé sexto. En la final uno hizo un trompo adelante mío, y no tuve espacio para esquivarlo, Quedé arriba y uno me chocó de atrás y me dejó mal el auto. Una lástima terminar así esta competencia”, lamentó Stang.

Luego comentó sobre su participación fuera del país en la 46ª edición de la Copa de la Industria, en Lonato: “La experiencia en Europa fue buena. Aprendimos mucho, los sobrepasos, largadas, a usar la goma. Resultó muy buena para nosotros, para hacer experiencia. Volví contento y entusiasmado. Tenemos ganas de volver el año que viene para mejorar lo que hicimos”.

Aún sin definir su participación en los eventos de verano, Stang agregó: “Quiero agradecer a los que me apoyaron todo el año y compartir todo el trabajo de esta temporada con mi mamá, con mi papá, con toda mi familia y quiero agradecer a Ezequiel que es mi mecánico, a Brian, a todo el equipo Dynamic Racing, al Cebolla Scatolini que nos da los motores y a todos mis sponsor: Pronec Neumáticos de Competición, Red Band SRL Recapados, GR Cauchos, Estaciones de Servicio Marcelo Gottig, y a la Municipalidad de Crespo”.

Emiliano Stang tiene pendiente su confirmación en los últimos eventos de la especialidad, dentro del país, pero seguramente, buscará ser una vez más protagonista de lujo en el 2018, donde intentará luchar por el título desde las primeras salidas a pista.