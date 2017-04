Emiliano Stang disputó este último fin de semana el evento especial con pilotos invitados

Las acciones correspondieron al 3º evento de la categoría, y se desarrollaron en el trazado bonaerense de Ciudad Evita. En la oportunidad, el volante de Crespo integró el lote de pilotos de la clase Junior Max y formó dupla junto al volante de Pinamar, Jorge Barrio.

La sesión clasificatoria estuvo a cargo de los pilotos titulares, y en ella, Emiliano se quedó con el octavo cajón para partir en la grilla de las mangas. Las dos primeras de esas baterías estuvieron bajo responsabilidad de los invitados y allí, Barrio logró progresar en el clasificador, cerrando ambos parciales en la segunda colocación. En la tercera y última batería, Emiliano también mejoró en la hilera, pero un toque no le permitió continuar con su avance, obteniendo el sexto lugar en la llegada.

“Estamos corriendo esta fecha con pilotos invitados, junto a Jorge Barrio. En las pruebas, estábamos un poco lejos, por las gomas. En la clasificación, quedé octavo pero a una décima del cuarto. En las mangas, Jorge estuvo segundo en las dos primeras. En la última, yo podría haber estado más adelante pero me toqué y quedé sexto”, relató el entrerriano.

Cuando la grilla de partida de la competencia final estuvo lista, Stang montó en su karting desde la primera fila, gracias a los satisfactorios resultados que la dupla había conseguido en las mangas. Sin embargo, esta situación de largada no era del todo beneficiosa, ya que al momento del inicio de la etapa, los apretujones por afirmarse en la hilera, no le permitieron sostenerse en los primeros puestos. Cayendo en el clasificador, buscó encontrar nuevamente el ritmo que lo había mostrado como protagonista en las primeras instancias de la fecha, y logró recomponerse arribando a la meta en la séptima colocación.

“En la final largué segundo, por el lado de afuera. Fue complicada la largada, y me llevaron para afuera. Quedé con dos ruedas por afuera del piano y perdí mucho. Después el karting me quedó patinando y tardó en agarrar. Fue difícil recuperar. La verdad que esperaba un poco más, pero la largada me perjudicó bastante”, explicó luego de la carrera final.

Luego completó: “Quiero agradecer a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a todo el equipo Dynamic Racing, a Viviana Sagba, a Jorge Barrio y su familia por compartir esta fecha, a la Escuela Técnica de Crespo y a todos mis compañeros, y a mis sponsors: Pronec Neumáticos de Competición, Red Band SRL Recapados, GR Cauchos, Estaciones de Servicio Marcelo Gottig, y a la Municipalidad de Crespo”.

Con estos resultados, el crespense se ubica en el 5° puesto de la tabla del certamen, y su próximo compromiso junto a RMC Buenos Aires, será el fin de semana del 20 y 21 de mayo, cuando la categoría dispute el 4º evento de la temporada. Esta fecha otorgará puntaje y medio y se desarrollará nuevamente en el trazado de Ciudad Evita, Buenos Aires.

RMC BUENOS AIRES – 3ª FECHA



Kartódromo “Rubén L. Di Palma”, Ciudad Evita (Buenos Aires)

JUNIOR MAX

Clasificación: 1. Fritlzer, Otto 47,417

1ª Manga: 1. Olmedo, Jeremías, 2. Barrio, Jorge/Stang, Emiliano, 3. Gonzalez, Santiago, 4. Pilo, Juan P., 5. Romano, Samuel, 6. Gajate, Agustín, 7. Perez, Marcos, 8. Montenegro, Ignacio, 9. Llenderoso, Facundo, 10. Volpe, Juan, 11. Andrada, Francisco, Sv. Trillo, Juan M.

2ª Manga: 1. Pilo, Juan P., 2. Barrio, Jorge/Stang, Emiliano, 3. Romano, Samuel, 4. Gonzalez, Santiago, 5. Llenderoso, Facundo, 6. Gajate, Agustín, 7. Montenegro, Ignacio, 8. Perez, Marcos, 9. Olmedo, Jeremías, 10. Trillo, Juan M., 11. Andrada, Francisco, Sv. Volpe, Juan.

3ª Manga: 1. Fritlzer, Otto, 2. Grimaldi, Francesco, 3. Bohdanowicz, Lucas, 4. Vezzaro, Isidoro, 5. Samcov, Franco, 6. Stang, Emiliano, 7. Granzella, Tomas, 8. Rossi, Agustín, 9. Astiz, Lorenzo, 10. Alberti, Juan P., 11. Sachs, Tobias, 12. Alonso, Bautista.

Final: 1. Grimaldi/Olmedo, 2. Bohdanowicz/Pilo, 3. Fritlzer/Llenderoso, 4. Vezzaro/Romano, 5. Samcov/Trillo, 6. Rossi/Perez, 7. Stang/Barrio, 8. Granzella/Gonzalez, 9. Alonso/Gajate, 10. Astiz/Volpe, 11. Sachs/Montenegro, Nc. Alberti/Andrada.

Campeonato Extraoficial: 1. Grimaldi, Francesco 260, 2. Bohdanowicz, Lucas 211, 3. Fritlzer, Otto 196, 4. Vezzaro, Isidoro 192, 5. Stang, Emiliano 172, 6. Granzella, Tomas 145, 7. Alberti, Juan P. 112, 8. Samcov, Franco 110, 9. Alonso, Bautista 98, 10. Astiz, Lorenzo 91, 11. Hermida, Federico 66, 12. Sachs, Tobias 66, 13. Rossi, Agustín 61, 14. Cassalis, Valentino 21, 15. Lopez, Santino 18.

Fuente: E-Kart Virtual Press