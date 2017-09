Nogoyá.- Un grupo de ciudadanos se reunió con el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nogoyá, el arquitecto Manuel Schönhals, para expresarle sus inquietudes sobre la actual situación del volcadero municipal.

Con posterioridad al encuentro, Manuel Schönhals destacó que “este grupo está muy preocupado por el tema de la basura, por momentos fue una reunión algo tensa y por otros muy amena. Nosotros les expresamos que, desde nuestra área, el volcadero no es lo único que nos ocupa sino que tenemos muchos temas que hacen al ambiente, como el arbolado y el mantenimiento de los espacios verdes”. Además agregó: “También tenemos un proyecto, que elevamos al Concejo Deliberante, para producir las reformas necesarias en la laguna de afluentes cloacales y que nos permitirían eliminar los malos olores”.

El funcionario comentó que en el área están al tanto del trabajo que se realiza en el volcadero, aunque confesó: “Sé que es a un ritmo lento, en ocasiones, por las cuestiones climáticas y otras veces presupuestarias, pero estamos avanzando en la construcción del galpón para el acopio de residuos secos, que era un deseo de ellos también. De igual manera, en el cerco perimetral y posiblemente el año próximo pongamos en circulación, en conjunto, la recolección diferenciada de residuos, cosa que nos ayudaría mucho porque llegaría menos basura sin clasificar al volcadero”.

Luego, continuó y resaltó las prioridades para este año: “También, les trasladamos nuestra principal preocupación en el tema del basural, que es el reafirmado de calles, esto junto a la terminación del galpón y el cerco perimetral”. Por este camino, Manuel Schönhals se encargó de explicitar lo que se ha conseguido en relación a gestión: “Hemos solicitado la adquisición de una batea para acoplarla al camión que recibimos del gobierno nacional y, de esa manera, poder trasladar material al volcadero municipal. Hemos hecho iluminación, cuando empezamos con la construcción del galpón no podíamos soldar porque no había luz, hubo que hacer los trámites para que Enersa; una vez que se afirmen las calles internas, se va a colocar luminarias. El volcadero es un tema que nos ocupa”, finalizó.

La otra voz

Conciencia Modificada, como se ha destacado en ediciones anteriores, es una organización civil que promueve el bienestar del medio ambiente, para esta ocasión se reunieron Florencia Castro Duarte, Jonathan Schönfeld y Susana Mihura, además participaron los recicladores del lugar: Juan Ernesto y Juan Felipe Carreras, más conocidos en Nogoyá por el desarrollo de su trabajo como “los Mellis Carreras”.

Los ciudadanos que son parte del grupo ambientalista contaron: “Nosotros pedimos esta reunión para que el arquitecto sepa cuáles son los problemas que hay hoy en el basural. Lamentablemente, por el estado de las calles, no pueden ingresar los camiones que compran el material de los recicladores”.

En este contexto, “no han podido realizar su trabajo” motivo por el cual solicitaron que se trate de manera urgente esta situación, y agregaron: “Es de conocimiento público que hoy los camiones no consiguen entrar con los residuos si no son remolcados por un tractor, también pedimos la construcción del galpón. Pedimos que el trabajo sea programado y diario para que de esta manera se acelere su construcción”.

“Ellos dicen que recién el año que viene se va a impulsar la recolección diferenciada de residuos pero nosotros solicitamos que se comience a programar de manera urgente este sistema de recolección de residuos secos, más una campaña de concientización llevada adelante por el municipio”, emitieron desde el grupo, al tiempo que dijeron: “En este punto, nos ofrecimos nosotros mismos a colaborar organizando una campaña por parte de la asociación y solicitamos que se nos convoque a trabajar en red con la municipalidad al momento de realizar estos mensajes y estrategias de comunicación con los encargados de la difusión municipal. Sabemos que es un tema que nos convoca a todos y que es necesario tener un mensaje unívoco y coherente”, remarcaron.

“Nosotros queremos colaborar, trabajar, somos ciudadanos participativos, queremos que el municipio nos llame para generar gestiones en conjunto por esta problemática y no siempre estar golpeando puertas; por suerte, Schönhals, entendió lo que nosotros queremos y se comprometió a llamarnos a una próxima reunión, para ver cómo concientizar a los ciudadanos sobre la recolección diferencial, creemos que ya hay muchos nogoyaenses que lo hacen y lo que hace falta es la generación de la recolección diferenciada por parte del municipio para de esta manera llegue un camión con residuos secos y el trabajo de separación de residuos sea menos engorroso”. Acertadamente se dejó en claro que el tema del basural no es sólo un tema ambiental sino también un tema social y de salud por eso debe ser una prioridad en la agenda del gobierno municipal.

Recicladores, en el ojo del problema

Por su parte, los recicladores Juan Ernesto y Juan Felipe Carreras destacaron: “Nosotros hace veinte años que trabajamos en este lugar. En este momento, el problema que tenemos es que no estamos trabajando porque no podemos vender lo que juntamos”, y agregaron: “Estamos contentos porque se comenzó con el galpón, que si bien va un poco lento, se ha comenzado al fin, hace mucho que lo esperábamos. También es cierto que necesitamos que se culmine pronto, trabajar es nuestro único interés y estas lluvias nos complican, nosotros no podemos generar nuestros ingresos a través de la recolección y tenemos hijos que alimentar”.

“Poder trabajar dignamente es uno de nuestros anhelos, hace veinte años que sobrevivimos en este lugar y hemos pasado de todo, queremos mejorar cada día y darle lo mejor a nuestras familias a pesar que hace meses que no vendemos nada. Tenemos muchas esperanzas, sabemos que, si el gobierno hace lo que promete, la obra va a quedar bien y les vamos a demostrar cómo se puede disminuir la basura, pero necesitamos que el tema del ingreso al volcadero y el galpón de acopio sean una prioridad para la gestión”, finalizaron expectantes.