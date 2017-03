En la noche del jueves, en la sede de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, se realizó la primera reunión de delegados y la Comisión Directiva.

Este año, por un pedido realizado por Unión Agrarios de Cerrito el cual fue votado y aceptado, la categoría Sub 20 pasará a ser Sub 22 con dos cupos para “pasados”. A si mismo la división Sub 17 ahora será Sub 18.