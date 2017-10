El secundario de la Escuela San José tomó la posta de la Campaña del Pañal

Crespo– Docentes, padres y alumnos del nivel secundario D-198 de la Escuela San José, decidieron tomar la posta y llevar adelante la Campaña del Pañal a beneficio del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís que hasta el año pasado era organizado por el programa radial “Alegre despertar con Manija” conducido por la familia Reisenawer. El programa que se emitía los domingos a la mañana por FM Estación Plus se irradió por última vez el 23 de abril y al cerrar los micrófonos, sus conductores decidieron no continuar con esta acción solidaria por entender que no contaban con el respaldo institucional que el programa le daba al operativo. El aporte que la comunidad de Crespo hizo a través de los promotores de la campaña fue muy importante a lo largo de los años, por lo que la institución educativa hace algunos días decidió organizar la colecta de pañales para adultos el próximo sábado 4 de noviembre de 16:30 a 19:30, a fin de no perder ese importante aporte y exteriorizar con su comunidad educativa un gesto en amor al prójimo.

La rectora, profesora Alejandra Schell y la vicerrectora, profesora Cristina Gettig, señalaron a Paralelo 32 que la modalidad de la campaña será mediante instalación de puntos fijos en distintos lugares de la ciudad, desde donde se movilizarán los voluntarios con las alcancías.

“A la propuesta la hace Fernanda, vicedirectora de la primaria, quien nos trasladó la inquietud de que la familia Reisenawer no hacía la campaña este año, lo hablé con los docentes, la mayoría estuvo de acuerdo, se habló con los alumnos y un grupo de papás que se acercaron, son pocos pero con mucho entusiasmo, analizaron la propuesta y decidimos hacernos cargo de la campaña”.

Los colaboradores irán identificados con pecheras de color azul, como los uniformes de la institución. “La familia Reisenawer hacía la campaña el domingo en el horario del programa, pero los alumnos plantearon que sería mejor el sábado, el domingo muchos de ellos no se comprometían a levantarse temprano, y como los papás trabajan se prefirió hacerlo a la tarde”-comentó la rectora.

En cuanto a las donaciones, los pañales para adultos también pueden acercarse a la escuela; no así los aportes en dinero que se recibirán sólo el día de la campaña, en las alcancías, luego se sellan y se hace el recuento con miembros de la Cooperadora del Hogar de Ancianos.

Además de docentes, padres y alumnos, adhieren a la colecta Scouts e integrantes de AFS Intercambios Culturales. “Una idea que se expuso es invitar a los Bomberos con su Escuela de Cadetes”- anticipó la directora, sobre la sumatoria de voluntades.

Proyectarse a la comunidad

En cuanto a la iniciativa, la profesora Schell señaló “queremos proyectarnos como escuela a la comunidad y hacer una actividad solidaria, dándole continuidad al proyecto de primaria “Por la sonrisa de un abuelo”. La mayoría de los alumnos del secundario vienen de la primaria y saben de las necesidades en el Hogar porque trabajaron fuerte en la campaña y en otras campañas del pañal. Fueron los primeros en levantar la mano y son justamente sus papás los que están presentes llevando adelante toda la organización”.

La rectora comentó que los padres trabajan de modo casi independiente, llevando adelante la iniciativa. “Salen a buscar las cajas para forrar y armar las alcancías, crearon la publicidad, la están haciendo masiva por distintos grupos”.

“La propuesta sale de la escuela, que le da el marco institucional”- acotó la vicedirectora.

Las entrevistadas diferenciaron las dos campañas. “La Campaña del Pañal se remite a juntar pañales para adultos o dinero para comprarlos; la del primario Por la sonrisa de un abuelo, se hace distribuyendo alcancías en los comercios a lo largo del año, se compran pañales, pero especialmente se adquieren otros elementos que necesita el Hogar, como las camas ortopédicas, sillones de rueda, colchones antiescaras, nebulizadores”.

Puntos fijos



Los puntos establecidos para la colecta de pañales y desde donde se desplazarán a las calles lindantes las alcancías, estarán ubicados en:

Misiones y Buenos Aires

San Martín y Moreno

9 de Julio y Entre Ríos

Urquiza e Independencia

Perón y Los Constituyentes

Plaza Barrio San Lorenzo

Illia y Saavedra

Mitre y América

América y Entre Ríos

Plaza Brasil y Santillán

Carbó y Dorrego