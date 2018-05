Victoria.- Hace dos meses se conformó una Mesa con distintos dirigentes del PJ que son referentes del “colectivo” del peronismo en nuestra localidad, las reuniones se suceden cada 15 días y el objetivo es acordar reglas de juego para llegar de la mejor manera a las elecciones del 2019, comentó la actual Ministra de Desarrollo Social y presidenta del Partido Justicialista en el plano local, Laura Stratta.

A raíz de esto solicitaron mantener un encuentro con el gobernador Gustavo Bordet para conocer el pensamiento del primer mandatario en el marco de la futura coyuntura electoral, además la proyección del justicialismo hacia el futuro y abordar otras cuestiones como la reforma política y el sistema electoral. “Esta posibilidad la tuvimos cuando el gobernador estuvo en nuestra ciudad, durante una hora y media, cada uno de los referentes pudo decir lo que pensaba y a su vez consultar sobre las inquietudes”.

Reconoció que hay distintas miradas y posturas dentro del peronismo local y el gobernador escuchó a todos. Detalló además los tres ejes más importantes de la reforma política que son la boleta única, la participación de las minorías y la equidad de género en las listas. Cada uno de los presentes hizo conocer su opinión con respecto a estos temas. También se habló en la reunión de la posibilidad de adelantar las elecciones el año que viene.

Planteos

Uno de los planteos de los dirigentes locales estuvo relacionado a la forma en que armaron la lista en las generales del 2015, porque desde las primeras elecciones en 1983 -después de la dictadura- Victoria siempre integró la lista de diputados en lugares expectantes que le permitieron tener un representante en gestiones en las que el peronismo perdió. En las generales anteriores hubo 7 nominaciones para Paraná y a nuestra ciudad no le tocó integrar dentro de la primer mayoría la lista de diputados, por lo cual nuestra localidad no tiene representantes en la Cámara baja. Según Stratta, el gobernador aseguró que esto no volverá a ocurrir y habría una participación real de los departamentos en la nómina de diputados provinciales.

Internas

También aseguró el primer mandatario que no habrá dedo para las listas y prometió que todo se dirimirá en el marco de las internas para la elección de los candidatos en la provincia y en los departamentos, en igualdad de condiciones. “Es importante que el actual conductor del PJ (por Bordet) garantice una real participación, porque se puede limitar a muchos condicionando la adhesión o impidiendo que se pegue la candidaturas con la de gobernador, por ejemplo”. “Aseguró que esto no va a ocurrir”.

Por nuestra parte, la experiencia que tuvo el justicialista en las últimas elecciones generales, asistiendo a listas armadas que llegaban desde la provincia, fue determinante y se reflejó en los magros resultados. Lograron ganar por escaso margen la provincia y perdieron, entre otras, la intendencia y la senaduría a nivel local.

Por otra parte, en la Mesa PJ han dejado de lado la promoción o lanzamiento de candidaturas sin desconocer que hay aspiraciones legítimas de “compañeros” que puedan postularse a determinados cargos. Estos lo pueden hacer sin impedimentos , pero no son promovidos desde la mencionada estructura.

“Las candidaturas se construyen todos los días en función del trabajo político, la militancia y las respuestas que se brindan a los compañeros” sostuvo la dirigente.

Acuerdos

“Las cosas las tenemos que debatir puertas adentro para salir a la sociedad con acuerdos políticos mínimos. El trabajo para el peronismo es volver a recuperar las ciudad, señalando a dirigentes con el dedo o desgastándonos entre nosotros no lo vamos a lograr”.

Agregó “mientras nosotros nos desgastamos en cuestiones intestinas, frente a nosotros hay gente que está pasando mal, tiene demandas insatisfechas y espera una respuesta que siempre la dio el peronismo”. “Tenemos que recuperar la intendencia y no escuchar el reclamo de la gente es un grave error. Además tenemos que trabajar para mantener una gestión justicialista en la provincia”. Agregó que cuando el municipio y el gobierno provincial son de distintos signos políticos las cosas son más complicadas.

Consideró como un hecho positivo el hecho de que hasta ahora las cosas se discuten puertas adentro del partido y todas las diferencias que realmente existen entre dirigentes se debatan y no que se hagan a través de los medios.

También hay consenso en la mayoría de los integrantes de la Mesa que deben respaldar a Bordet y consideran que el año que viene el mejor candidato a gobernador es el actual mandatario.

Forman la Mesa del peronismo victoriense, además de Stratta, Carlos Almada, Carlos Garbelino, Cesar Garcilazo, Cesar Etchart, Fidel Cullen y los concejales del FplV, entre otros.