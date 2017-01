Viale.- La maestra Yohana Fuks, quien logró amplia trascendencia mediática por la carta que le escribió a Lionel Messi y por su destacada militancia gremial, recibió la visita del ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Este lunes 23 de enero, en su Facebook “El diario de una maestra”, contó que el funcionario nacional llegó hasta Viale en avioneta, aterrizando en un campo cercano a la ciudad, dirigiéndose desde allí en auto hasta el lugar donde se concretó el encuentro.

“Anoche recibí un llamado y hoy la visita en mi casa del ministro de Educación. Con apenas unas horas de previo aviso, invité a los docentes que pude de diferentes modalidades, para aprovechar la oportunidad de manifestar nuestras problemáticas y las críticas necesarias a este gobierno en materia de educación”, dijo la docente en su muro.

“Y un día, se dio ese diálogo y debate que esperábamos”, tituló la docente el escrito que relata el encuentro. “Debo reconocer, que el funcionario escuchó y respetó, e incluso reconoció muchas de las demandas del sector y las dificultades serias que atraviesa hoy la educación en el país. Claro que eso no soluciona los problemas, pero al menos celebramos el poder plantear en un cara a cara nuestras diferencias con quién ejerce hoy este importante cargo”, destacó.

Fuks precisó que junto a otros docentes, le plantearon a Bullrich “el bajo presupuesto destinado a educación en cuánto a higiene, infraestructura, comedores; los terribles problemas en el transporte que sufrimos muchos trabajadores, incluso los caminos rurales tan postergados; los serios procesos de inseguridad en crecida que afectan a muchas zonas donde las comunidades educativas sufren las consecuencias; el narcotráfico como el principal monstruo a combatir si queremos pensar en una educación real de nuestros gurises; nuestro rechazo a la recategorización de escuelas; la necesidad de generar una mayor formación permanente de los docentes de calidad y gratuita; la desesperante situación que viven los maestros en Entre Ríos, en cuanto a la mala liquidación de los salarios”, señaló. Luego agregó que durante la visita de Bullrich también refirieron a “la pobreza e injusticia en los sueldos docentes, que a pesar de los incrementos planteados por el ministro, seguimos muy por debajo de la canasta básica familiar; el fallo de la justicia nacional a favor de los docentes entrerrianos que obliga al Estado provincial a blanquear el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); los descuentos ilegales e inconstitucionales que hemos sufrido por las medidas de fuerza los docentes en la provincia, y que además nadie nunca transparentó que se hizo con esas enormes cantidades de dinero, porque a las escuelas no llegaron para volcarlo a otra demanda del sector; la defensa de nuestros derechos a manifestarnos, a realizar huelga, y la gran cantidad de días de clase perdidos por la falta de recursos básicos en las escuelas, mucho más que aquellos por días de paros docentes; nuestro rechazo a cualquier metodología represiva o violenta frente a manifestaciones de trabajadores”.

Según el reato de la maestra, el titular de la cartera educativa de la Nación respondió a los requerimientos con posturas, “a veces muy contradictorias”. En algunos puntos reconoció “los graves problemas que enfrentamos, nos compartió los proyectos a largo plazo y de aquellos más urgentes, prometió ocuparse de manera rápida”. “Nos habló de la idea del gobierno actual para extender las horas de los alumnos en clase, de trabajar horas de clase en otros contextos educativos no solo el edificio escolar, la idea del trabajo mancomunado con otras instituciones como clubes de barrio, la necesaria participación de los padres, la idea de llevar el sueldo docente a un equilibrio en todo el país y al blanqueo de los montos”, indicó la docente.

“Respecto a la formación docente, nos aseguró que sólo se va a cambiar y profundizar en algunos objetivos, apuntando a contrarrestar las mayores falencias que hoy surgen de los alumnos, por ejemplo en lectoescritura e interpretación de textos. Nos planteó sus planes a futuro, algunos resultaron atractivos desde el modo expuesto, y sobre todo nos asegura que muchas dificultades se podrán resolver con una unificación de datos en el sistema a nivel nacional, y la unificación de criterios con los representantes de cada provincia. Nos dijo que no hay recorte en presupuesto, simplemente quieren mayor control y rendición en los gastos y por tanto no van a otorgar dinero de manera indiscriminada que son millones que no llegan a las escuelas y las necesidades de los alumnos, sino que en muchos casos eran utilizados para otra finalidad. Hubo muchas cuestiones manifestadas, en que disiento y comparto. Pero de cualquier manera hay algo positivo -a nuestro criterio- y si las propuestas se efectúan o solo son lindas manifestaciones”, deslizó Fuks.

La maestra agradeció “la posibilidad que tuvimos junto a los colegas que estuvieron -me hubiera encantado invitar a muchos más-, para manifestar en un diálogo respetuoso pero frontal y sincero todas las carencias que vivimos y no inventamos, como trabajadores de la educación. No todos pueden hacerlo, y aunque debería ser una práctica habitual de cualquier funcionario, lamentablemente no sucede y uno termina valorando mucho más el gesto”.

“Valió la pena haber puesto la cara en los medios para decir la realidad que muchas veces ocultan, los que fantasearon con verme alejada de mis luchas o aferrada a algún puesto de paso, se equivocaron. He sufrido persecuciones, críticas y decepciones, pero también se me dieron estos espacios donde quizás no solucionamos nada pero al menos lo intentamos, debatimos, fundamentamos y expusimos nuestros reclamos a viva voz y sin temores ni decorados”, destacó.

Por último señaló que “Hicimos honor a eso que cada uno debe defender sus derechos con las herramientas que tiene, aún a riesgo de equivocarnos. Todos los días desde el aula o en la calle, pero también aprovechando cada una de las oportunidades en las que nos escuchen”.