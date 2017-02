En la audiencia que se realizó en Casa de Gobierno, la Mesa de Enlace acordó con los ministros de la Producción, Carlos Schepens, y de Economía, Hacienda y Finazas, Hugo Ballay, una suba promedio del 38 por ciento del IIR, montos que podrán llegar hasta un límite de un 55 por ciento.

“El promedio será del 38 por ciento y muy pocas boletas llegarían al techo del 55 por ciento, según el tramo”, indicó el presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc, quien afirmó: “Entendemos que la situación está complicada pero reconocemos que el Estado tiene una necesidad urgente de recaudar y el aumento es algo razonable, se puede soportar”.

Además, la Mesa de Enlace “planteó la necesidad de que se corra el mínimo de Ingresos Brutos y que se elimine el Impuesto a la Herencia”, contó el cooperativista, quien aclaró que el Gobierno “dijo que reverá el Impuesto a la Herencia pero no lo eliminará y los funcionarios, en principio, no quisieron correr el mínimo de Ingresos Brutos, pero lo van a analizar”.

También, se acordaron reuniones para la semana próxima con el director ejecutivo de la Administración Tributaria de Entre Ríos (Ater), Sergio Granetto, por las retenciones y percepciones; y con la directora de Vialidad Provincial, Alicia Feltes, para hablar el tema de los caminos.

Exención impositiva para Islas

Por otro lado Federación Agraria Argentina (FAA) solicitó junto a Sociedad Rural “la exención del impuesto 2016 a la zona de Islas (Villa Paranacito y Holt Ibicuy), que es donde se desarrolló la emergencia”, dijo el director del tercer distrito, Elvio Guía, quien explicó: “Si bien se recompuso parte de los campos naturales toda la infraestructura no se pudo recuperar y como no tienen otra actividad productiva que no esta vinculada a las islas la gente de esa zona se encuentra en una situación muy difícil”.

En ese marco, el Gobierno se comprometió a analizar el impacto que tendría la exención, que sería mínimo, según evaluaron desde las entidades que representan a los productores.

Caminos rurales

Además, Guia recordó que la semana pasada los productores recorrieron con autoridades de Vialidad el departamento Nogoyá, que es una de la zonales que tiene más inconvenientes para resolver los problemas en los caminos rurales.

También, agregó que dialogaron con Feltes avanzar en la agenda que continuará con los trabajos de reparación de la trama vial, que ahora incorpora algunas zonas de Paraná y Alcaraz.

