En junio de 2017 CAME firmó un convenio con Atacyc, la cámara que nuclea a las tarjetas de crédito, para incluir 12 cuotas sin interés en 75 ciudades fronterizas con Visa, Mastercard, American Express y Cabal. El acuerdo arrancó el 7 de julio contemplando su duración hasta el 6 de enero, pero con una cláusula: cuando la promoción cumpliera los primeros tres meses, las provincias que continúen por tres meses más serán aquellas cuyos gobernadores tomen la decisión de eliminar las retenciones de ingresos brutos en las tarjetas de crédito. O sea, lo que pedían desde la CAME es que el impuesto se pague a posteriori, pero no en el momento de la operación, pues lo que pasa en muchas localidades es que hay comercios con saldos a favor en ingresos brutos. En consecuencia, muchos negocios evitan el pago con tarjeta, para no tener un sobrecosto en la operación.

Este lunes 9 de octubre, los comercios de once ciudades entrerrianas aledañas a países limítrofes o cercanas ya no tienen las 12 cuotas sin interés, que tuvieron vigencia hasta este domingo, en función del acuerdo entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la cámara que nuclea a las tarjetas de crédito (Atacyc), que en nuestra provincia se aplicó por medio de la Feder y el propio Gobierno provincial; el cual debía prorrogar el diferimiento a las tarjetas de crédito en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos para que el plan tuviera la continuidad hasta enero de 2018, pero que finalmente no se concretó, viéndose afectadas las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Chajarí, Federación, Pueblo Liebig, Puerto Yeruá, Santa Ana, San José, Villa del Rosario y Basavilbaso, donde se teme un impacto negativo por la caída de este mecanismo de compra.

“El gobierno de la provincia no firmó. No han manifestado interés pese a todas las promesas del gobernador que lo iba a solucionar”, lamentó el presidente de la Feder, Jorge López.

“Nosotros le pasamos el convenio, habíamos quedado que lo firmábamos y a último momento el ministro de Economía nos comentó que no tenía respuesta”, dijo López a la agencia AIM.

El dirigente manifestó que “es una lástima, porque Came y las federaciones hacen un gran esfuerzo para llevar adelante este plan que viene a morigerar los efectos negativos que tiene la diferencia de moneda con los países limítrofes y que provoca que la gente masivamente compre en los países vecinos. Estas 12 cuotas sin interés intentan paliar de alguna manera esta situación. Es un plan de todos los días con las tarjetas más importantes. No es limitado como el otro Plan ahora 12”.