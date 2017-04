El gobernador Gustavo Bordet recibió a excombatientes de Malvinas

Junto al ministro de Economía, Hugo Ballay; a los secretarios de Gobierno, Germán Grané, y de Justicia, Martín Uranga, y al subsecretario de Derechos Humanos, Matías Germano, el primer mandatario entrerriano se reunió este jueves con representantes de la Federación Entrerriana de Veteranos de Malvinas, del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, del Centro de Veteranos de Malvinas de Concordia y del Centro de Ex Conscriptos Combatientes Islas Malvinas de Entre Ríos.

Tras el encuentro, el mandatario comentó que “durante muchos años se ha vivido continuamente, y se vive un proceso de desmalvinización que nuestra gestión quiere revertir y generar oportunidades para que las generaciones actuales sepan realmente que la gesta de Malvinas es una causa del pueblo argentino, es una causa justa, porque nuestras islas son y serán argentinas. A esto hay que divulgarlo a las distintas generaciones, por lo que acordamos la posibilidad de reinstaurar un convenio con el Consejo General de Educación (CGE) para que haya capacitaciones, tanto para los docentes como para poder dar y generar distintas charlas en las aulas de nuestra provincia, para que exista una correcta difusión de lo que fue la causa de Malvinas”, agregó.

“Lo más importante es tener un vínculo permanente con la gestión, con interlocutores para que podamos avanzar, fundamentalmente en que los combatientes en nuestra provincia tengan el reconocimiento de lo que son: héroes de nuestra patria”, enfatizó.

En otro tramo de sus declaraciones, Bordet dijo que “es una fecha que me conmueve. No me gusta hablar de las cuestiones personales pero soy de la clase 62 que fue una de las clases movilizadas para Malvinas. El azar hizo que saque un número bajo, pero se lo que se vivió durante aquella época, se lo que significaba ir a defender nuestra patria, y toda una generación, clase 62, 63, de conscriptos, de soldados, fueron a defender nuestras islas y ese es un recuerdo muy emotivo que hace que tengamos que redoblar el esfuerzo para que tengan reconocimiento todos los héroes de la gesta de Malvinas”.

A su turno, el excombatiente Oscar Barzola recordó que se cumplen “35 años de la gesta de Malvinas. Esta gesta tan cara para todos los argentinos, ayer, hoy, mañana y siempre en honor de los 649 hermanos que ofrendaron su vida por la patria” y agregó que continuarán trabajando con el gobierno provincial en lo que respecta a la cobertura de la seguridad social de los veteranos de guerra.

A su turno, Ramón Jesús de León, presidente del Centro Ex Conscriptos Combatientes Islas Malvinas Entre Ríos, valoró “el compromiso del gobernador de no citarnos solamente para el 2 de abril o esas fechas que convocan a todo el mundo en todos los puntos del país porque es la fecha de Malvinas. Nosotros queremos que Malvinas sea todos los días porque nuestros hijos, nuestros niños, tienen que aprender y conocer por lo que nosotros peleamos, por lo que luchamos, por la soberanía argentina”.

“Hoy hay un desconocimiento total. Prácticamente hombres de 30 años no saben nada de Malvinas. Así también, por ese lado está el compromiso de trabajar con el Consejo General de Educación de la provincia e instalar un programa de estudio en las escuelas, tanto primarias, secundarias y terciarias. Además, firmar convenios con otras universidades que tienen observatorios de Malvinas y que vienen trabajando desde hace años, y copiar alguna legislación si no la pueden hacer directamente”. En ese marco, mencionó finalmente que “la provincia de Río Negro viene educando a sus niños desde el primer grado, hasta el nivel terciario, sobre el tema de Malvinas. No hablando de la guerra, sino lo que significa la soberanía sobre ese territorio”.