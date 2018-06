Este miércoles 20 de junio, aprovechando el feriado del Día de la Bandera, la Asociación Paranaense de Futsal disputará la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura de la Divisional C.

El Club Atlético Sarmiento, desde las 9:00, enfrentará a Don Bosco C. Los encuentros se desarrollarán en el reducto del Club Unión Árabe de Paraná.

Programación

Además del encuentro entre Sarmiento ante Don Bosco C, los cotejos que se disputarán serán: Neuquén B vs. Filial River, José Hernández vs. Colegio Don Bosco, Bajada Grande vs. Paracao, Español vs. Mariano Moreno B, Mariano Moreno C vs. Facultad de Ciencias Económicas. Libre: Sportivo Urquiza.

Posiciones

La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: José Hernández 19, Fac. Ciencias Económicas 18, Sarmiento 17, Español B 13, Colegio Don Bosco y Bajada Grande 12, Sportivo Urquiza 11, Mariano Moreno B y Mariano Moreno C 10, Neuquén B y Filial River 8, Paracao 4 y Don Bosco C 2.