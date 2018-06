El Foro de Intendentes Radicales se reunió ayer con el tema del procesamiento por narcotráfico del presidente del cuerpo, Sergio Varisco, como asunto principal.

“No me peguen ni me defiendan. Yo me voy a defender solo”. Ese fue, palabras más o menos, el planteo que hizo Varisco ante sus pares en la reunión del Foro que se realizó ayer en Ramírez, indicó a la agencia APF uno de los mandatarios que estuvo presente en el encuentro.

“La renovación del Foro estaba prevista y el propio Varisco dijo que era necesaria y que la vamos a dar. Las autoridades tienen vigencia por dos años, pero será un tema a tratar en las próximas reuniones”, indicó la fuente.

El objetivo de esta dilación pasa por “salvar la integridad de este muchacho, que está complicado”, abundó.

Además, reconoció que existía una postura previa en la mayoría de los intendentes radicales para que Varisco deje de ser el presidente del Foro. “Estaba esa idea, pero no se desarrolló porque él mismo pidió antes la palabra y adelantó que la renovación era necesaria. Así, la cuestión quedó zanjada”, comentó.

Fue el intendente de Bovril, Alfredo Blochinger quien a su turno pidió “prudencia y tiempo” para cambiar las autoridades del Foro porque “se iba a relacionar una cosa con la otra”, es decir el procesamiento por narcotráfico de Varisco con su salida de la presidencia del Foro, relató la fuente consultada por APF.

Varisco no llegó solo al encuentro. Arribó con un séquito integrado por su hija Lucía, su secretario privado Ricardo Gutiérrez y el concejal Carlos González, entre otros.

Al hablar, el Intendente de Paraná volvió a verter los mismos conceptos que viene exponiendo cada vez que le toca explicar su situación. Dio detalles de la causa en base a la estrategia que armó su defensa, indicando que no está vinculado con una banda de narcotraficantes y haciendo su interpretación de los códigos que aparecen en los cuadernos secuestrados durante los allanamientos que realizó la Policía Federal, algo que ya había hecho en la ampliación de indagatoria ante el Juez Federal, Leandro Ríos.