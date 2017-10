Victoria.- Cuando se tiene 16 años, todo está por cumplirse y el campo de perfeccionamiento que hay por delante es extenso. Es la edad de Desireé Clotet, una joven música victoriense que empezó a desarrollar su gusto por el arte de combinar los sonidos y el tiempo a los siete años. Desde entonces no supo vivir de otra forma que no sea rodeada de música. Recibe a Paralelo 32 en su casa, donde tiene su piano eléctrico, su guitarra y un ambiente ideal para ensayar a diario.

—¿Cómo se gestó y se fue complejizando tu gusto por la música?

—Siempre me gustó la música. Mamá me contaba que le rompía las ollas ya que con éstas improvisaba baterías cuando era bebé. Escuché desde chica a mi mamá cantar y tocar la guitarra, después el Tata (‘Moncho González’), que es como si fuera mi abuelo, me mostró el folklore y me transmitió su gusto.

Si bien Desireé aclara que prefiere cantar, cuenta que también disfruta tocando el piano, la guitarra, el bajo y el bombo. En este sentido, narra que a muy temprana edad comenzó a presentarse en público. “Cuando yo tenía ocho años ‘El Tata’ trabajaba en un comedor, que es El Canoero. Entonces, una vez fui a escucharlo y me preguntó: «¿Te animás a tocar la canción que aprendiste en la escuela?», le contesté que sí y desde ese momento voy todos los domingos a tocar y cantar”.

—¿Qué significa la música en tu vida?

—La música está todo el día conmigo, todo el tiempo. No sé si lo voy a tomar como una carrera o no, pero sí que me gusta y que voy a seguir estudiando música más allá de las posibilidades laborales.

Así las cosas, la joven ya grabó dos CD con obras variadas de música popular. Su primera grabación la realizó en la ciudad con ‘Chepe’ Santacruz y la segunda la hizo en Crespo, con Betiana Barreto. “Fue una experiencia muy linda. Primero tuve que elegir el repertorio, luego me acompañaron en la grabación Mario Buzzi y Jorge Albornoz”, comenta. A propósito de esto, el último CD de Desireé será presentado a la brevedad y la joven música dice que ya está ensayando para esto.

—¿Cómo son tus prácticas y tu estudio musical?

—Estudio en la Escuela Municipal de Música y me faltan dos años para recibirme de profesora de guitarra. Ahí tengo una materia que es coro y aprendo mucho sobre cómo utilizar mi voz. También estudié cinco años con Marianela Suárez, ella me ayudó muchísimo y me gustaría seguir estudiando con ella porque es muy buena. Ensayo constantemente, sobre todo ahora que se viene la presentación del CD.

En un principio Desireé aprendió a tocar de oído y fue ‘Moncho González’ el que la instruía y le pasaba su amor por el folklore. Pero al poco tiempo se inscribió en la Escuela de Música y comenzó a ampliar su formación.

Finalmente, Desireé cuenta una anécdota graciosa que le tocó vivir en el marco de las actividades de la Semana de la Juventud. Ella estaba anotada para participar del karaoke en representación de la Escuela Normal, pero nunca se esperó, además, tener que cantar en la batalla de bandas. “Estaba con una amiga comiendo papas fritas en la costanera y me llama mi hermana más chica para avisarme que me buscaban dos chicas de la promo. Entonces, me buscaron en la costanera y me llevaron a practicar con la banda porque la cantante principal tenía problemas en la voz y yo debía ayudarla con los coros. Ensayamos una hora, nos cambiamos y fuimos a tocar. Quedamos en tercer puesto y nos alegramos mucho porque las otras bandas eran muy buenas”, rememora.

Aquellos que quieran hacerse con el material discográfico de Desireé o contratarla pueden contactarse al 425068 o a los celulares 15438946 o 15612006. Es un número ideal para peñas, festivales, shows en vivo y demás eventos.