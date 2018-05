Crespo.- Se realizó el taller de abordaje psicológico sobre “Duelo, proceso, contacto”, referido a los procesos de duelo que viven las personas cuando tienen una pérdida que los afecta mucho, como la muerte o la separación de un ser querido. El encuentro fue organizado por el Grupo “Tikva” de la Parroquia “San José”, se desarrolló en el salón parroquial y la disertación estuvo a cargo de la psicóloga Luciana Pach.

Proceso adaptativo

En diálogo con Paralelo 32, la profesional señaló que “el duelo es un proceso adaptativo frente a una realidad inevitable; el proceso puede ser anormal o normal, donde uno va pasando por diferentes etapas y no se es consciente de esas etapas”. Señaló que el duelo es “un proceso intrapsíquico, donde la persona, en el mejor de los casos logra resolver el duelo y salir adelante de la situación”. Subrayó que “en el peor de los casos, la persona queda atrapada en un proceso que puede ser no resuelto, crónico, retrasado o exagerado, en pos de la resolución del duelo; está atrapada en un mecanismo donde toma diferentes actitudes y diferentes emociones, pero su funcionamiento es de tal manera que logra no resolver la situación”. La licenciada Pach destacó que un duelo mal resuelto afecta a las personas en todas sus dimensiones: “se afecta lo personal, lo físico, lo espiritual, lo social y lo laboral”; por lo que destacó la importancia que tiene un abordaje profesional para avanzar en procesos normales de duelo y evitar los procesos anormales o patológicos.