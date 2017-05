El domingo 30 de abril, el Circuito “Lo Carma” fue escenario del inicio de la temporada 2017 del Certamen Entrerriano de Endurocross.

En lo deportivo, se destacaron Joaquín Guinsel de Concordia, quien hizo doblete y logro llevarse la Categoría Seniors Open y Juniors Open. En Expertos “A” el mejor fue Daniel Berthet, de General Campos. En tanto el piloto Giuliano Paoloni, de San Salvador, logro adjudicase la concurrida Categoría Junior Limitada, mientras que la Expertos 125 cc fue para Esteban Adriel.

Pablo Brem de Villa Elisa se llevo el triunfo en la Categoría Expertos “C”. En la Categoría Master, el peldaño más alto del podio fue para Marcelo Borusko, de San José; mientras que el primer puesto en la Categoría Veteranos fue para Federico Guinsel, de Concordia.

En Principiantes, Francisco Larroca de Concordia fue el ganador en 2 Tiempos; por su parte Franco Argacha, de Villa Elisa, prevaleció entre los 4 Tiempos; y el paranaense Milton Espíndola obtuvo la Categoría Enduro Calle.

En las Categorías de Cuadris sobresalió Agustín Arrativel en la Categoría Libre; mientras que en la Juniors dominó Matías Mayer de Concordia –

La próxima fecha será el venidero 13 y 14 de mayo en Villa Valle María.

RESULTADOS GENERALES

1era. FECHA CERTAMEN ENTRERRIANO DE ENDUROCROSS

30 de Abril de 2017 en Concordia.-

Circuito “Lo Carma” –

Organizó: Agrupación de Pilotos de Concordia.-

Auspicio: Municipalidad de Concordia .

CATEGORÍA SENIORS OPEN. “A” y “B”

1º- Joaquín Guinsel- Concordia- YZF 250 (1º ¨B¨ )

2º- Carlos María Fraga – Villa San Justo – KXF 250

3º- Juan Pablo González- San Lorenzo – CRF 450

4º- Daniel Berthet- Gral. Campos- KXF 250

5º- Pehuén Guiffre- San José- KXF 250

6º- Franco Muñiz- C.del Uruguay- KTM 150 (2º “B”)

7º- Silvio Degeneve- San José- YZF 250 (3º “B”)

8º- Juan Pablo Bogue – Gualeguay- KXF 450 (4º ¨B¨)

9º- Andrés Aguet- Herrera- CRF 450 (5º ¨B¨)

10º- Claudio Gómez- Gualeguay- YZF 450 (6º ¨B¨)

11º- Mauro González- Ald. San Antonio- KTM 250 (7º ¨B¨)

12º- Esteban Adriel- Gualeguaychú- CRF 250

13º- Giuliano Fontana- San José de Feliciano- YZ 125 (8º ¨B¨)

14º- Manuel Pardillo- Rosario- YZF 250 (9º ¨B¨)

15º- Gerardo Campodonico- Gualeguay- CRF 250 (10º “B”)

CATEGORÍA EXPERTOS “A”

1º- Daniel Berthet- Gral. Campos- KXF 250

2º- Pehuén Guiffre- San José- KXF 250

3º – Carlos María Fraga – Villa San Justo – KXF 250

4º- Silvio Degeneve- San José- YZF 250

5º- Juan Pablo Bogue – Gualeguay- KXF 250

6º- Hernán Garnier- Villa Elisa- CRF 250

7º- Mauro González- Ald. San Antonio- KTM 250

8º- Eduardo Montoreano- Concordia- CRF 250

9º- Guillermo Calero- Concordia- CRF 250

CATEGORÍA JUNIORS OPEN (Super Juniors).

1º- Joaquín Guinsel- Concordia- YZF 250

2º- Franco Muñiz- C.del Uruguay- KTM 150

3º- Andrés Aguet- Herrera- CRF 450

4º- Martín Ferrari- San Justo- YZ 125

5º- Mauro Sittner- Ald. San Antonio- CRF 450

6º- Luis Costa- Gualeguaychú- CRF 250

7º- Giuliano Paoloni- San Salvador- KTM 250

8º- Juan Rohr- Villa Valle María- YZ 125

CAT. EXPERTOS 125 cc

1º- Esteban Adriel- Gualeguaychú- KTM 125

2º- Juan Rohr- Villa Valle María- YZ 125

3º- Martín Ferrari- San Justo- YZ 125

4º- Joel Battauz- Paraná- YZ 125

5º- Giuliano Fontana- San José de Feliciano- YZ 125

6º- Nahuel Borusko- San José- YZ 125

7º- Daniel Melo- Rosario del Tala- YZ 125

8º- Daniel Sanabria- Concordia – YZ 125

9º- Adrián Martínez- Diamante- CR 125

10º- Gustavo Alba- Herrera- YZ 125

CATEGORÍA JUNIORS LIMITADA

1º- Guiliano Paoloni- San Salvador- KTM 250

2º- Hernán Garnier- Villa Elisa- CRF 250

3º- Valentín Leonardelli- Concordia- YZ 125

4º- Mauro Sittner- Ald. San Antonio- CRF 450

5º- Nicolás Soto- Concordia- KXF 250

6º- Marcelo Borusko- San José- XR 400

7º- Joaquín Negri- Concordia – KTM 350

8º- Nicolás Rodríguez- C. del Uruguay-KTM 380

9º- Daniel Sanabria- Concordia- YZ 125

10º- Miguel Larrosa- Paysandú- KXF 250

11º- Nahuel Borusko- San José- YZ 125

12º- Damián Vera- Rosario- KXF 250

13º- Sergio González Romero- Concordia- CRF 250

14º- Omar Amoroso- C. del Uurguay- YZF 450

15º- Agustín Rodríguez- C. del Uruguay- CRF 450

16º- Luis Costa- Gualeguaychú- CRF 250

17º- Lucas Vera- Rosario- KXF 250

18º- Edgardo Bonnin- Villa Elisa- KXF 250

19º- Franco Argacha- Villa Elisa- KXF 250

20º- Sebastián Velardis- Victoria- Tornado 250

21º- Leonardo Tantera- Caseros- CR 250

22º- Milton Espíndola- Paraná- Tornado 250

23º- Leandro Báez- Jesus María (Cba)- KXF 250

24º- Guillermo Villanova- Concordia- CRF 250

25º- Julio Metler- Larroque- RMZ 250

26º- Andrés Bignotti- Concordia- Beta 450

CATEGORÍA EXPERTOS “C”

1º- Pablo Brem- Villa Elisa- XR 250

2º- Eduardo Amoroso- C. del Uruguay- YZ 250

3º- Ramiro Schanzembach- Ald. Protestante- CR 125

4º- Marcelo Fagúndez- San José- XR 250

5º- Alejandro Francou – Caseros- KDX 200

6º- Augusto Belllo- Paraná- DR 350

7º- Jonathan Rodríguez- Colón -CR 125

8º- Mario Abriola – Hernandarias- RM 125

9º- Matías Hirschfeld- Viale- YZ 125

10º- Guillermo Paulino- Concordia- YZ 125

11º- Emanuel Winter-Crespo –CR 125



CATEGORÍA VETERANOS

1º- Federico Guinsel- Concordia- CRF 250

2º- Carlos Cocco- Concordia- KTM 450

3º- Joaquín Negri- Concordia- KTM 350

4º- Gerardo Campodonico- Gualeguay- CRF 250

5º- Cristian Deening- C. del Uruguay- YZF 450

6º- Néstor Popelka- Concordia- KXF 250

7º- Pablo Brem- Villa Elisa- CRF 250

8º- Nicolás Soto- Concordia- KXF 250

9º- Pablo Acevedo- Gualeguaychú- KTM 500

10º- Guillermo Calero- Concordia- CRF 250

11º- Daniel Popelka- Concordia- KXF 250

12º- Daniel Melo- R. del Tala- YZ 125

13º- Guillermo Villanova- Concordia- CRF 250

14º- Edgardo Bonnin- Villa Elisa- KXF 250

15º- Jiuliano Fellay- C. del Uruguay- YZ 250

16º- Eduardo Amoroso- C. del Uruguay- YZ 250

17º- Eduardo Montoreano- Concordia- CRF 250

18º- Sebastián Williman- Concordia- CRF 450

19º- Mario Abriola- Hernandarias- RM 125

CATEGORÍA MASTERS

1º- Marcelo Borusko- San José- XR 400

2º- Omar Amoroso- C. del Uruguay- YZF 450

3º- Javier Rolon- San Lorenzo- Beta 300

4º- Manuel Pardillo- Rosario- YZF 250

5º- Oscar González- San Lorenzo- KXF 450

6º- Marcelo Fagúndez- San José- XR 250

CATEGORÍA PRINCIPIANTES 2 TIEMPOS (sin puntaje)

1º- Francisco Larroca- Concordia- YZ 125

2º- Nicolás Rodríguez- C. del Uruguay- KTM 380

3º- Gustavo Alba- Herrera- YZ 125

4º- Leonardo Tantera- Caseros- CR 250

5º- Ramiro Schanzembach- Ald. Protestante- CR 125

6º- Alejandro Francou- Caseros- KDX 200

7º- Jonathan Rodríguez- Colón -CR 125

8º- Guillermo Paulino- Concordia- YZ 125

9º- Gonzalo Bonvin- Colón- KTM 250

10º- Matías Hirschfeld- Viale- YZ 125

11º- Emanuel Wintter- Crespo- CR 125

CATEGORÍA PRINCIPIANTES 4 TIEMPOS (sin puntaje)

1º- Franco Argacha- Villa Elisa- KXF 250

2º- Agustín Rodríguez- C. del Uruguay- CRF 450

3º- Joaquín Lell- María Luisa- KXF 450

4º- Damián Vera- Rosario- KXF 250

5º- Miguel Larrosa- Paysandú- KXF 250

6º- Lucas Vera- Rosario- KXF 250

7º- Julio Metler- Larroque- RMZ 250

8º- Daniel Popelka- Concordia- KXF 250

9º- Sergio González Romero- Concordia- KXF 250

10º- Leandro Baez- Jesus María (Cba)- KXF 250

11º- Augusto Bello- Paraná- DR 350

12º- Andrés Bignotti- Concordia- Beta 450

13º- Oscar Gonzalez –San Lorenzo- KXF 450

14º- Jesús Tomez- La Criolla- CRF 450

15º- Sergio Wintter- Crespo – GRF 250

16º- Ariel Riquelme- Paraná- CRF 450

CATEGORÍA ENDURO CALLE (sin puntaje)

1º- Milton Espíndola- Paraná- Tornado 250

2º- Hernán Flores- Concordia- XR 250

3º- Matías Vallejos- Concordia- XR 250

4º- Sebastián Velardis- Victoria- Tornado 250

5º- Pablo De La Vecchia- Firmat (S. Fé)- Tornado 250

6º- Juan Cruz Berezniski-Rosario –KMX 125

7º- Sergio Wintter- Crespo – GRF 250

8º- Daniel Bondaz – Colón – TTR 230

CATEGORÍA CUATRICICLOS LIBRES

1º- Agustín Arrativel- Gualeguay –YZF 450

2º- Bruno Rimoldi- Casilda- YFZ 450

3º- Matías Mayer- Concordia- YFZ 450

4º- Leonardo Bevilacqua- Rosario- YFZ 450

5º- Angel Arrativel- Concordia- YZF 450

6º- Javier Di Mauricio- Fúnes (S.Fé)- YFZ 450

CATEGORÍA CUATRICICLOS JUNIORS PROMOCIONAL.

1º- Matías Mayer- Concordia- YFZ 450

2º- Javier Di Mauricio- Fúnes (S.Fé)- YFZ 450

Próximas fechas:

13 y 14 de mayo: Villa Valle María (2da. Fecha)

Enduro Largo:

20 y 21 de mayo: Piedras Blancas (2da. Fecha)

Fuente: Prensa APEMA.

Fotos: Lorena Hillairet