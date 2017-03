Conocida la decisión de Agmer de instrumentar cinco días de huelga la semana que viene, el presidente del CGE, José Luis Panozzo, lamentó la decisión docente.

“Lamentamos profundamente la huelga de cinco días con la que Agmer pone en jaque la vuelta a clases de aproximadamente 400 mil estudiantes entrerrianos, y lo lamento porque nosotros hemos cumplido haciendo el máximo esfuerzo en un escenario muy difícil para las provincias con un gobierno nacional que ha decidido no intervenir en la paritarias y congelar el incentivo docente”, aseveró el presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo.

Seguidamente, ratificó que el gobierno provincial “cumplirá con el compromiso asumido ante de los gremios docentes de incrementar el salario de acuerdo a los parámetros inflacionarios” y reafirmó que “con los sueldos de marzo se cobrará el primer tramo del 18 por ciento propuesto y se monitorearán los índices a través del Indec”.

“Hemos hecho una oferta salarial en consonancia con otras provincias y superando las ofertas de algunas de ellas, y la repuesta que recibimos del gremio entrerriano es sumar un paro de tres días a otro de dos”, se quejó el funcionario.

Pese al paro anunciado por todos los sindicatos docentes entrerrianos, Panozzo corroboró que “este lunes el Gobierno dará inicio al ciclo lectivo con el convencimiento de haber hecho, y seguir haciendo, lo que esté a su alcance para recuperar el salario de los docentes y los trabajadores entrerrianos”.

“Respetamos como lo hemos hecho siempre el derecho a huelga de aquellos docentes que decidan acatar la decisión gremial, pero del mismo modo ratificamos el gobierno obra en materia de descuentos de días no trabajados conforme lo habilita la legislación vigente y de acuerdo a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia”, recordó Panozzo.

“El derecho de huelga, constitucionalmente garantizado, no es un derecho retribuido. Esto no significa atentar contra la libertad sindical de la Agmer”, dejó en claro el funcionario, por lo que “los cinco días de los docentes que decidan no ir a trabajar les serán descontados de sus recibos de marzo”.

Datos del salario

Panozzo subrayó que “Entre Ríos tiene un mínimo de 9.329 pesos al mes de febrero en el cargo inicial o cargo testigo” y que “otras provincias que están por debajo de ese monto tienen como máxima medida de fuerza la adhesión al paro nacional. Lejos de decretar y dejar sin clases a los alumnos durante cinco días”, reprochó.

“Para tomar algunos ejemplos -continuó Panozzo- la provincia de Santa Cruz ofreció un 15 por ciento en tramos, Mendoza el 17 por ciento en tramos y Buenos Aires, un 18 por ciento en cuatro tramos. En ese contexto, la oferta que hacemos en Entre Ríos es de un 18 por ciento en tres tramos pero con el compromiso de monitorear el proceso inflacionario y, en caso de que la inflación sea superior al 18 por ciento, compensar la diferencia”.

El titular de la cartera educativa también destacó el “compromiso con el diálogo” por parte de la gestión de Gustavo Bordet, “lo que quedó demostrado en ser uno de los primeros gobiernos provinciales en convocar formalmente a las paritarias”.

“Lamentablemente el sindicato (en referencia a Agmer) reduce la discusión a una cuestión estrictamente salarial, pero no es un dato menor el proceso de concursos que estamos llevando adelante para los cargos iniciales en los 17 departamentos de la provincia con miles de docentes que han logrado la estabilidad laboral”, reiteró Panozzo y sostuvo: “Lograr la estabilidad laboral no sólo tiene que ver con la carrera docente, sino con un proyecto de vida”.

Por último, destacó la “profunda vocación de diálogo para arribar a consensos”, y la “responsabilidad institucional” de la propuesta realizada por la provincia: “este aumento que se ha propuesto a los trabajadores de la educación en Entre Ríos tiene que ver con la responsabilidad de poder pagar sueldos y reconocer aguinaldos en tiempo y forma”.