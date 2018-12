Por iniciativa de la senadora nacional Sigrid Kunath, el bioingeniero crespense Tomás Spretz, fue distinguido hoy con la “Mención de Honor al Valor Científico” que otorga el Senado de la Nación, a aquellas personas u organizaciones que se han destacado en la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva.

El acto tuvo lugar en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener) ubicado en la localidad de Oro Verde, donde actualmente se desempeña como Físico Médico especialista en Radioterapia.

“Es una inmensa alegría poder estar dando hoy este reconocimiento a Tomás, quien a pesar de su corta edad ya cuenta con una amplia trayectoria y experiencia profesional, que lo llevó a obtener su Magíster en Física Médica y a ser distinguido por el Instituto Balseiro en el año 2016, con la mejor tesis en Física Médica” declaró Kunath. Y agregó que “Tomás se recibió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), una institución que está a la vanguardia del ámbito académico entre las casas de estudios de Argentina y es un orgullo que podamos tener en nuestra provincia a jóvenes formados en la educación pública, en carreras como la bioingeniería, que incorporan a la ingeniería en cuestiones de biología y de medicina, aplicadas en este caso a la salud”.

Kunath valoró además “las posibilidades que tenemos quienes circunstancialmente representamos a nuestra provincia en el parlamento nacional, de reconocer y poder mostrar a aquellos entrerrianos y entrerrianas que vienen realizando una tarea de excelencia, con muchísimo compromiso y dedicación. En este sentido quiero destacar al Cemener, un proyecto realizado de manera conjunta por el anterior gobierno nacional, el gobierno provincial, el Iosper y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que hoy es reconocido en la región y el país, como un centro de medicina de excelencia, no solo por su aparatología e infraestructura sino además por el compromiso, la dedicación y la mirada sensible que tienen los profesionales que trabajan este lugar”.

“Celebro el esfuerzo presupuestario que lleva adelante el gobierno provincial, en el ámbito académico y en la administración pública, para que estos espacios y sus recursos humanos se sigan desarrollando y creciendo” puntualizó la senadora.

A su turno, Nicolás Larragueta, uno de los directores de la tesis de Spretz, denominada “Dosimetría de campos pequeños en haces externos de radioterapia. Intercomparación entre distintos detectores”, resaltó su compañerismo y señaló que “siempre está presente ayudando a sus amigos y alumnos, lo que habla del tipo de persona que es”.

Por su parte, Tomás Spretz se mostró muy contento, agradeció por la distinción a la senadora Sigrid Kunath y explicó que “es para mí una honra vivir este momento, pero para lograr un reconocimiento así no existen los méritos individuales. No he llegado yo solo a este lugar, a este momento” declaró. ”Quiero mencionar a mi familia, a los docentes que tuve en todos los niveles y a aquellos que recuerdo de manera constante, como los de física, de matemática y de ciencias naturales, que son todas áreas que están fuertemente relacionadas con mi actual trabajo. También quiero dar gracias a mis amigas y amigos, que compartieron conmigo momentos de estudio como de dispersión y que me han perdonado decenas de ausencias. Y fundamentalmente a la gente del Cemener, donde me siento sumamente cómodo trabajando y a todo el equipo de radioterapia de quienes he aprendido y seguiré aprendiendo” dijo.

El acto contó con la presencia del Presidente Municipal de Oro Verde, José Luis Dumé, el director general del Cemener, Nahuel Tawata, el director del Fondo Argentino Sectorial, Pedro Torniozzo, autoridades y representantes de la Facultad de Ingeniería de la UNER, funcionarias del gobierno provincial, personal, compañeros de trabajo y familia y amigos del agasajado.