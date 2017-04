Victoria.- Con aplicación efectiva desde el sábado 8 de abril, y de forma intempestiva, el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) decidió una actualización en la tarifa del peaje de la conexión física con Rosario, que había sido incrementada por última vez el 6 de agosto de 2016. Las variaciones van desde el 50 por ciento más en los automóviles (de 20 a 30 pesos), a más del 87,50% en los camiones con acoplado. Quienes poseen motos son los únicos que podrán usar la ruta nacional Nº 174 concesionada a Caminos del Río Uruguay por la misma tarifa, que actualmente alcanza los 15 pesos.

“A los peajes no los aumenta la empresa, sino que el incremento se da a través de Vialidad Nacional por intermedio del OCCOVI, y nosotros debemos acatarlos; si bien hablo por Caminos del Río Uruguay, diría que en todos los peajes de la Argentina no tenemos potestad para aumentar las tarifas”, dijo a Paralelo 32 Mariano Rabanini desde la estación del peaje.

Para Jorge Bussi, propietario de Transporte El Rápido, empresa que se dedica a las cargas generales y de hacienda, el impacto fue notable, “lo preocupante es que fue sin aviso, y para nosotros fue muy importante ya que trepa a casi el doble”.

La tarifa para camiones pasó de 35,90 en 2003 (año de inauguración de la traza y concesión a la empresa Puentes del Litoral), en 2016 y luego de 13 años se modificó a 60 pesos para esta franja del transporte, ya con la concesión en manos de la actual empresa de caminos, y con este nuevo ajuste alcanza a los 120 pesos (un 84,62% respecto de la tarifa anterior, y un 234,26% si se toma el total de los 12 años).

“Nosotros para ir a Puerto San Martín tenemos casi 400 pesos, esto es muchísimo porque cada vez que pasamos se nos cobra ese importe, además por el momento no se lo estamos trasladando al productor en el caso de la cosecha, sino que lo descontamos de la ganancia nuestra”.

En los camiones con acoplado, que involucran de 6 a 9 ejes, el costo pasó de 35,90 en 2003 a 75 pesos en marzo de 2016 y 80 en agosto del mismo año; actualmente estas unidades que no deben superar los 2,10 metros de altura, abonan 150 pesos por cada cruce por la estación del peaje.

Otro eslabón de esta cadena, que utiliza el servicio pero no corre con los costos del mismo son las plantas de acopio (salvo las que tienen transporte propio), en el caso de Agrosur, Lucio Gonzálvez precisó: “actualmente en sí no representa un mayor costo para la empresa, nosotros automáticamente lo trasladamos y si bien en algún momento se afrontó dentro del porcentaje del servicio y en determinada cantidad de cruces por la estación del peaje, hoy recae en el productor y/o el transportista”.

Gonzálvez agregó que entre el valor acordado el día previo al incremento y la actualización, “hoy ese importe lo deja de percibir como ganancia el transportista”.

Aquí se nota la diferencia –resalta el entrevistado– con lo que ocurre con los automóviles, que son los únicos que tienen esa bonificación de 24 horas para el retorno con el primer pago, sin la necesidad de abonar un nuevo ticket.

Agregó que todavía no se escucha el reclamo del transporte de carga porque la tarifa se terminó de actualizar el 1º de abril, “y resultaría un tanto apresurado sumar este nuevo costo al ya aceptado. Además, como el año pasado hubo paro y demás instancias de negociación que no prosperaron en todas las plantas de acopio de la misma manera, teniendo la tarifa por kilómetro de referencia –que se determina a nivel nacional–, se acuerda una adecuación en la capital de la provincia, con la intervención de todas las entidades (Federación Agraria, Farer, incluidos los camioneros), para evitar malentendidos o suspicacias”.

Otro rubro

Ariel Loza, es taxista y presta el servicio puerta a puerta y de encomiendas Victoria-Rosario y viceversa, de forma particular. Con siete años de experiencia en el rubro, advierte que el peaje para los vehículos de menor porte no tiene el impacto que sí representa la variación en el precio del gas natural comprimido, que actualmente se ubica en 14 pesos el m3. “En mi caso aumenté el 10% tanto en la encomienda como en el pasaje (de 200 a 220 pesos en pasajeros), pero tenemos un techo que es no quedar caros respecto de las empresas de transporte interurbano. En el caso de la encomienda, el costo es de 150 pesos. “Se mueve medianamente bien con el tema repuestos, me conoce la mayoría, así que en ese nicho de mercado tenemos salida. Con los pasajeros tengo clientes fijos a los que les cumplo, en definitiva, uno lo que trata es de asegurar al menos dos pasajeros desde ambas márgenes. Con este aseguro, a mí me sirve”.

El taxi no paga una tarifa diferencial, si bien debe costear un seguro más oneroso por transportar personas, y otro respaldo de hasta 30 mil pesos por las encomiendas, nuestro entrevistado reconoce que “el comportamiento para con nosotros es el de un auto convencional que paga solamente un ticket y tiene la posibilidad del retorno con el mismo dentro de las 24 horas; pero insisto, a mi trabajo lo adecúo al boleto de colectivo, que hoy está 115 pesos, si yo lo cobro el doble, pierdo clientes porque ‘quedo altísimo’”.

Cortemos Ticket

Sin dudas, quienes siguen teniendo ventajas, como en el caso del taxi, son los conductores de autos particulares que con 30 pesos (diez más que el sábado pasado) pueden cruzar el riacho y disfrutar de las bondades de la segunda urbe más grande del país, siempre y cuando vuelvan antes de las 0:00 evitando un nuevo pago. Los que sí sufrieron el mayor impacto son los transportistas de carga generales y de hacienda, que no tienen esta posibilidad.

Tras 13 años de mantener una tarifa que comenzó en 9 pesos (que en 2003 eran 9 dólares), el organismo nacional abrió la puerta a la posibilidad de dos aumentos en 2016, y un nuevo ajuste en lo que va de abril, y por lo visto la concesionaria no tiene otra opción que acatar y trasladar esa información intempestivamente en la ventanilla del peaje.

Esto queda claro en varios mensajes que nos llegaron a través de las redes sociales, ya que hay quienes viajaron el sábado pasado por la mañana y al mediodía pagando 20 pesos por su auto, y al retornar dentro del horario del beneficio no registraron la variación; pero hacia la tarde los que pensaron en una vuelta por las costaneras Pedro Radío o una recorrida por La Florida, se encontraron con la ‘buena nueva’ de ese incremento y así lo hicieron saber por medio de fotografías de los ticket y comentarios vertidos en este sentido, nadie fue advertido o se le comunicó que en el lapso del día sábado se modificaría el importe.

Nuevas tarifas

Motos 15 pesos (no reviste aumento)

Autos o pickups 30 pesos (50% aumento).

Camiones u ómnibus- dos ejes. 60 pesos (71,43% aumento).

Autos o pickups con tráiler 60 pesos (71,43% aumento).

Camiones con o sin acoplado -3 a 4 ejes. 90 pesos (80% aumento).

Camiones -5 ejes. 120 pesos (84,62% aumento).

• Camiones con acoplado – 6 a 9 ejes. 150 pesos (87,50% aumento).