Crespo- El abogado defensor de Ariel Robles, Leonor Winderholler y Jorge Waigel, doctor Miguel Angel Cullen, habló esta semana con Paralelo 32 sobre la situación de sus defendidos Ariel Robles (ex intendente PJ), Leonor Winderholler (ex Sec. de Hacienda) y Jorge Waigel (ex Sec. de Gobierno), quienes esta semana comparecieron ante el Fiscal Gervasio Labriola para declarar en su defensa en calidad de imputados en una causa por Peculado.

Tras referirse a las limitaciones que impone el artículo 230 del Código Penal, que impiden a las partes y al propio fiscal y juez de garantías hacer apreciaciones ante la prensa sobre la entidad, participación o culpabilidad de los intervinientes en una causa, Cullen se refirió a la situación procesal.

La entrevista se produjo antes de las fechas de audiencia de los imputados, que tuvieron lugar el miércoles 22 y jueves 23 de esta semana, pero Cullen anticipó que la declaración de sus defendidos “será muy escueta, porque recién nos enteramos cuál es la acusación, es decir, una vez que se produce la denuncia el fiscal entiende que tiene mérito para investigar, comienza una tarea de investigaciones que le llevó todo este año y ahora decide concretamente imputar. ¿Qué significa imputar?, es como decir, mire yo entiendo que hay elementos suficientes para que usted me explique en tal expediente –en este caso son 233, uno por cada compra directa de materiales–, cuál fue el sistema que se utilizó, cómo se realizaron cada uno de esos expedientes y qué es en definitiva lo que usted puede dar como explicación. Pero eso recién sucede ahora”, dice Cullen.

El abogado aún no tuvo oportunidad de revisar los 233 expedientes uno por uno con sus clientes, ni entrevistar a los destinatarios de esos materiales de construcción, y otras diligencias, por lo que Robles, Winderholler y Waigel solo se presentaron para declararse inocentes y no agregar mucho más. A partir de ahora comienza un proceso en torno al cual Cullen se muestra optimista en cuanto a sus resultados.

No le ve solidez

“Fíjese que nosotros, aún sin ejercer ningún tipo de defensa material, oportunidad que ahora recién a partir de la imputación se da, ya hemos visto cambios. La denuncia originaria hablaba de 2.149.000 pesos en base a un informe que se había hecho. Resulta que todavía no nos defendimos y ese monto ya bajó a la mitad ($ 1.031.071,05). Como será de importante la tarea que se tiene que hacer acá, que aún sin defensa, ya ha mejorado la situación.

— De hecho, el monto no cambia la situación, en estos casos lo que se investiga es la conducta de los funcionarios, ¿es así?

_Si es así, pero lo que digo es que sin comenzar a ejercer el derecho de defensa, es decir sin pedirles todavía las explicaciones correspondientes a los imputados, esa imputación ya bajó de dos millones a un millón. Lo que no genera dudas se desecha y por lo que genera dudas se llama a declarar. Eso es lo que en realidad sucede.

