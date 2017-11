Crespo- Representantes de la Federación Entrerriana de Peluqueros y Peinadores salieron a recorrer los municipios de la provincia para reunirse con los intendentes y pedirles la adhesión a la Ley Profesional 7190 y su Decreto Reglamentario 3098 que transforma el oficio en profesión, estableciendo la obligatoriedad de poseer matrícula (carné habilitante) para ejercer.

El presidente de la entidad y vicepresidente de la Confederación General de Peluqueros y Peinadores de la República Argentina, Juan Carlos Kruger, la tesorera Susana Massar y la Secretaria Técnica y de Eventos, Elide Gotte, ambas también vocales de la Confederación Argentina, fueron recibidos el lunes a la mañana por el intendente, arquitecto Darío Schneider. Posteriormente, en visita a Paralelo 32, Kruger explicó “nos entrevistamos con el intendente, fuimos muy bien recibidos, recepcionó nuestra inquietud y nuestro pedido porque en la ciudad de Crespo hay más de 250 peluqueros donde un 80% no tienen matrícula, algunos conocen la ley, otros no la conocen y para todos vinimos a pedir que la matriculación sea obligatoria en la ciudad de Crespo como lo establece la ley profesional. Que para instalar un salón deben tener la matrícula, o sea, que garanticen que son profesionales, porque nos hemos encontrado con gente en Crespo que no lo es, atiende salones o hace trabajos pequeños cobrando un dineral sin saber la problemática que tiene al enseñar esos trabajos”.

En este sentido advirtió “un ejemplo es que están usando productos que tienen formol y el formol está prohibido por ANMAT para usar en los alisadores de cabello porque produce distintas enfermedades, inclusive el cáncer, está comprobado científicamente”.

Otra situación que comentó en relación a quienes se desempeñan en nuestra ciudad es que “en este momento están saliendo avisos de una chica que no es peluquera, va dar cursos de alisados y le cobra $600 a otro para enseñarle, sin saber ni estar matriculada, ese es el problema, ‘yo sé’, dicen, pero un curso de tres horas no avala para enseñar”.

El presidente de la Federación Entrerriana de Peluqueros y Peinadores comentó: “le pedimos al intendente que reactive la ordenanza de salubridad donde se exige tener aparatos de esterilización a todos los peluqueros y se anexe a la ordenanza lo del uso del formol que está prohibido. Y fundamentalmente –agregó- que cuando habiliten el local pidan la matrícula profesional”.

En cuanto a las exigencias que tienen que ver con cuestiones inherentes a la salud de la clientela de los salones de peluquería, Kruger explicó que “le hemos dicho que hagan en la misma ordenanza una disponibilidad, un plazo de 30 a 90 días para que regularicen su situación de matrícula ante el municipio. Estará Elide Gotte, en Alberdi 1529, que los asesorará en todo lo concerniente al tema y la documentación que debe presentar. Sostuvo que “nuestra entidad entiende además que hay gente que ya hace años trabaja y no tiene matrícula, no se los hará rendir, sí a la gente joven que recién comienza. Aquellos que ya tiene más de 5 años o 6 comprobados en la profesión se le otorga directamente la matrícula”- comentó sobre la regularización de situaciones.

Manifestó que actualmente en nuestra ciudad hay dos academias inscriptas en la Federación Entrerriana que responden a las exigencias de la ley para enseñar peluquería.

Kruger entiende que la situación es grave, que la ordenanza de salubridad en las peluquerías sancionada en 2012 no se está aplicando ni controlando. “Entonces –indicó- lo que vamos hacer ahora, porque la gente va confiada al peluquero, es otorgar una oblea a aquellos peluqueros que están matriculados y harán el taller de salubridad gratuito en esta ciudad a través de infectólogos nuestros o de la municipalidad.

¿Ya hay fecha?

No, todavía, porque esta es la propuesta que le hicimos al intendente y él va analizar. Cree necesario que esa matriculación tiene que salir porque garantiza la salud de la comunidad. Una vez que tengamos esa ordenanza que necesitamos para considerar a todos los peluqueros, se hará la capacitación. Parece que los peluqueros viejos no les enseñan o transmiten que hay una ley que los protege y los convierte en profesionales, es la única ley en el país, no hay otra. En el mundo hay tres nada más: Francia, España y Argentina; y en la Argentina, únicamente Entre Ríos.

Finalmente, Kruger se refirió a otras iniciativas previstas a futuro, una vez que se sancione la ordenanza de adhesión a la ley solicitada. “Vamos a homenajear a todos los peluqueros con trayectoria, porque con tantos años alrededor del sillón hay que homenajearlos con entrega de diplomas y medallas” -adelantó.