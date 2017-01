El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, confirmó hoy que “entre Caruzzo y Maidana saldrá el reemplazo de Funes Mori“ en la próxima fecha de Eliminatorias sudamericanas frente a Chile.

“Entre (Matías) Caruzzo y (Jonatan) Maidana saldrá el reemplazo de (Ramiro) Funes Mori”, aseguró el técnico en una entrevista con TyC Sports.

A su vez, descartó la posibilidad de utilizar en ese lugar a Javier Mascherano, “por el juego aéreo y porque de marcador central no tiene la misma visión que tiene en la mitad de la cancha”.

Para la doble fecha frente a Chile y Bolivia de 23 y 28 de marzo, el entrenador piensa convocar a un mínimo de 30 futbolistas, ya que tiene “a catorce amonestados”, y no descarta armar un equipo bastante diferente al del primer partido para afrontar la altura de La Paz.

A pesar de que el seleccionado aún no ha mostrado un buen nivel desde la asunción de Bauza, el Patón confía en que el equipo va “a clasificar” al Mundial de Rusia 2018 y recién ahí va “a tener tiempo de trabajar y preparar al equipo mejor”.

“Vamos a clasificar, y cuando clasifiquemos vamos a tener tiempo de trabajar y preparar al equipo mejor”, señaló, y advirtió que “el partido con Chile puede servir para que lo jugadores cambien el chip y se saquen la presión”.

Más allá de la presencia del símbolo del equipo, Lionel Messi, lo que le parece más importante acomodar es el rendimiento del equipo cuando no tiene la pelota.

“Los equipos que no se saben defender no pueden ganar nada. Saberse defender no es meterse todos atrás”, aclaró de todos modos.

El rosarino advirtió que a pesar de que varios de sus futbolistas son apuntados por bajas producciones en los últimos partidos, “reemplazar a esta generación de jugadores no es fácil”.

“Tienen un valor agregado, que es la cantidad de partidos que tienen jugados en la selección”, destacó.

Además, consideró que “tiene un mérito haber llegado a las finales” a las que llegó este grupo en el último Mundial de Brasil y en las Copas América de Chile y Estados Unidos.

También aclaró que de todos modos los jugadores siguen “muy comprometidos y están con fastidio por las tres finales que perdieron”.

Fuente: DyN